L’éditeur de jeux vidéos 2K officialise la sortie imminente de la prochaine licence de jeux vidéo de golf, PGA Tour 2K21

La semaine dernière, l’éditeur de jeux vidéos, 2K, a annoncé la sortie prochaine de la nouvelle licence de simulation de golf, intitulée PGA Tour® 2K21, prévue pour le 21 Août 2020 sur PlayStation®4, Xbox One (dont la Xbox One X et les ordinateurs Windows via la plateforme Steam), Nintendo Switch et Google Stadia. L’éditeur en a profité pour dévoiler l’athlète ambassadeur de cette nouvelle franchise, en l’occurence le golfeur américain et ancien numéro 1 mondial, Justin Thomas.

Avec cette annonce, 2K offre à tous les fans de sport et plus particulièrement aux fans de golf LE jeu vidéo de golf qui leur manquait tant. Développé par HB Studios, PGA Tour 2K21 est en réalité une évolution de la franchise The Golf Club et incluera 15 parcours officiels du PGA Tour. Chaque parcours a été minutieusement développé dans le jeu vidéo grâce à une technologie de pointe permettant d’intégrer les fairways, greens, bunkers et autres arbres, lacs et mares à l’identique comme en atteste la vidéo de présentation ci-dessous. Et pour finir, les joueurs auront aussi la possibilité de créer leur propre parcours grâce au « Course Designer ».

Les fans peuvent d’ores et déjà réserver leur édition de PGA Tour 2K21 en plaçant leur réservation en se rendant chez les revendeurs officiels.

« Avoir été choisi comme le premier athlète sur la jaquette du premier PGA Tour 2K est un immense honneur » a déclaré Justin Thomas, ancien Champion de la FedExCup 2017, vainqueur du PGA Championship et ancien numéro 1 mondial. « J’ai hâte de rejoindre la famille 2K et défier les joueurs de golf partout dans le monde sur ce jeu vidéo. »

Justin Thomas sera rejoint par 11 autres joueurs professionnels du circuit PGA Tour, chacun d’entre eux offriront un défi à relever à la communauté au sein du mode Carrière PGA Tour, afin de devenir le Champion de la FedExCup, portant les derniers produits des équipementiers suivants : adidas, Polo Ralph Lauren, Malbon Golf, Callaway Golf, Bridgestone Golf ou encore TaylorMade Golf.

« En tant que leader mondial des simulations sportives, 2K est le partenaire idéal pour initier cette nouvelle série de jeux vidéos PGA Tour et ainsi faire découvrir l’expérience et l’univers PGA Tour aux joueurs de tout âge » a déclaré Len Brown, Directer Juridique et Vice-Président Exécutif du PGA Tour. « Nous avons hâte de découvrir le potentiel de cette franchise et de la marque dans l’univers des jeux vidéos, à commencer par PGA Tour 2K21. »

« Le golf n’a jamais été aussi attractif, avec des célébrités, athlètes et artistes parcourant les différents parcours de golf et partageant leurs expériences sur les réseaux sociaux chaque jour » a déclaré Chris Snyder, Vice-Président, en charge du marketing chez 2K. « Notre objectif et mission est de créer la simulation de golf la plus authentique possible et HB Studios apporte cette authenticité et ce réalisme dans PGA TOUR 2K21, qui est un vrai game de 2K, avec tout son réalisme et sa dose de divertissement qui sauront parler aux fans de golf et aux casual gamers. »

Pour accompagner l’annonce de la sortie imminente du jeu vidéo, l’éditeur 2K a conclu un partenariat avec l’équipementier mondial, adidas golf, permettant aux joueur qui auront pré-commandé PGA Tour 2K21 de recevoir le pack 2K/adidas CODECHAOS MyPLAYER, comprenant les chaussures de golf CODECHAOS BOA® de la marque et des vêtements conçus spécialement pour le jeu dont un polo performance, une casquette et un pantalon « Ultimate365 ».

