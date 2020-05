Everton officialise son nouvel équipementier, le Danois Hummel

Le club de football britannique de la banlieue de Liverpool, Everton Football Club, a annoncé avoir conclu un partenariat technique record avec la marque danoise de vêtements de sports, hummel.

Ce partenariat de trois ans permettra à hummel de produire et fournir le club d’Everton avec une collection propre de vêtements de matchs, d’entraînements et des tenues de déplacements lors de la saison 2020/21.

En tant que partenaire technique, hummel habillera donc les équipes Masculine, Féminine et les équipes de l’Academy (=centre de formation), ainsi que le staff technique du club.

Fondé en 1923, la marque danoise hummel est l’un des équipementiers sportifs les plus anciens de la planète et dispose ainsi d’un rich héritage dans le monde du football. Avec ce partenariat, les Bleues d’Everton deviendront ainsi le « global flagship club » d’Hummel.

Le Directeur Général d’Everon, Denise Barrett-Baxendale, a déclaré : « Cette annonce marque le début d’une nouvelle relation qui s’annonce passionante et excitante entre hummel et Everton. »

« Il était vraiment important de pouvoir bénéficier au maximum de la valeur de cet accord commercial, qui je vous le rappelle, est le plus gros contrat technique jamais signé par Everton. Il était aussi important pour nous de collaborer avec des marques qui partagent notre ambition et nous avons été impressionnés par l’originalité des équipes hummel, leur engagement et dévotion à créer du contenu et des produits originaux et leur vision et approche face aux défis à venir. Nous avons hâte de travailler avec eux afin de fournir à nos joueurs et supporters une gamme passionante de produits dans les années à venir. »

hummel remplace ainsi Umbro comme nouveau partenaire technique du club. Umbro avait signé avec Everton en 2014 et bénéficiera de ce status jusqu’à l’épilogue de la saison 2019/20.

Allan Vad Nielsen, CEO d’hummel, a déclaré : « Nous sommes excités et honorés de pouvoir collaborer avec Everton. Pénétrer la Premier League est un pilier central de notre stratégie d’expansion commerciale, géographique et de notre ambition dans le sport. Le timing est aussi idéal car ce partenariat nous permettra de célébrer comme il se doit le 50ème anniversaire de la légende du club, Alan Ball, qui contribua largement à l’introduction de la marque hummel dans le marché britannique avec ses crampons blancs, devenus depuis légendaires. Everton bénéficie d’une audience massive tant au niveau national que mondial, offrant une fantastique plateforme d’engagement et des perspectives positives pour l’avenir. Nous avons une grande confiance dans les plans et la stratégie de développement d’Everton, l’histoire impressionnante du Club et ses nombreux fans passionnés – tous complètement alignés avec la marque et la philosophie hummel. Nous sommes impatients de jouer un rôle actif en aidant à écrire le prochain chapitre de l’histoire illustre du Club.

Sasha Ryazantsev, Directeur Commercial et Financier d’Everton, a ajouté : « hummel est une marque établie et respectée dans le monde du football qui a l’habitude de mettre les fans au coeur du procédé de création du produit. Tout au long de nos discussions, l’engagement et la passion démontrés pour le Club et nos valeurs ont été très impressionnants. Il s’agit d’un partenariat passionnant en raison notamment de cette vision commune que nous avons pour l’avenir du Club. »

Avec ce partenariat, hummel collaborera aussi avec le partenaire officiel retail du club, Fanatics, afin de fournir les produits officiels aux fans d’Everton, quelle que soit leur résidence dans le monde. Fanatics, leader mondial des produits merchandising de sports, est l’opérateur de la boutique en ligne officielle du club, evertondirect.com, ainsi que les boutiques « Everton One » et « Everton Two ».

Vu que cet accord n’entrera en vigueur qu’à la fin de la saison actuelle de Premier League et que cette dernière est actuellement suspendue à cause de la crise sanitaire qui frappe le monde entier, hummel ne peut communiquer plus amplement sur ce partenariat et ne peut donc pas présenter les nouvelles tenues et gamme de produits dédiés au club d’Everton. Une mise à jour relative à ces produits sera néanmoins faite dans les « prochaines semaines » dixit la publication sur le site internet du club.

