Nike – Never Too Far Down

Alors que le monde du sport commence tout doucement a renaître après la trêve forcée liée à la crise sanitaire, Nike célèbre une des valeurs centrales du sport, le courage.

Au centre de toutes les performances sportives, et notamment de celle qui vont vibrer les fans les plus incrédules à travers le monde, c’est bel et bien le courage dont fait preuve les sportifs dans leurs disciplines qui est capable de déclencher des scènes de liesse et de célébration collective, et qui font de ces sportifs et sportives des véritables personnage hors du commun.

Nike, avec son dernier film « Never Too Far Down » diffusé hier samedi 23 mai, à l’occasion du retour de Tiger Woods sur un parcours de golf (une belle démonstration de courage pour un sportif qui fut le meilleur dans sa discipline mais rattrapé par des problèmes dans sa vie privée) et déjà en passe de franchir la barre des 30 millions de vues sur YouTube après avoir passé les 8 millions de vues sur Instagram, met en avant le pouvoir du sport à travers les voix de plusieurs grands athlètes dont Tiger Woods, Serena Williams ou encore LeBron James, qui pour l’occasion pose sa voix sur les images.

« Même si le basket-ball semble différent pendant un certain temps, je suis enthousiasmé par la possibilité de revenir dans le jeu, parce que je sais à quel point les sports peuvent être inspirants et puissants. Je pense que les leçons que nous apprenons du sport peuvent nous inspirer tous. » – LeBron James «Le sport peut encore être une force positive pour tant de gens. J’ai hâte de pouvoir créer une plate-forme pour lever des fonds pour le soulagement de Covid et, espérons-le, rappeler aux gens la légèreté et la joie que le golf et d’autres sports peuvent apporter au monde.» – Tiger Woods «Le sport est la seule chose qui est vraie, peu importe à quoi vous ressemblez, d’où vous venez. Tout est laissé de côté dans l’arène. Pour moi, je mets tout ça sur le terrain en tant que joueur, mais c’est aussi ce que je ressens en tant que fan. Vous ressentez cette joie lorsque quelqu’un que vous recherchez est gagnant. C’est à cause de l’unité que le sport nous apporte. « – Serena Williams

Comments

comments