Kappa signe avec le FC Metz et devient l’équipementier le plus visible de la Ligue 1 Conforama saison 2020-2021

Actuel 15ème de la Ligue 1 Conforama, le FC Metz aurait dû se retrouver sans équipementier le 1er juillet prochain, date à laquelle son contrat avec Nike Football prenait fin. Mais depuis aujourd’hui, mardi 26 mai 2020, le club greant de l’Est de la France a officialisé son nouveau contrat avec Kappa, marque italienne de vêtements de sport.

La marque italienne deviendra donc le nouvel équipementier officiel et partenaire majeur du club à partir du 1er juillet 2020 et ce pour les trois prochaines saisons. Kappa habillera donc toutes les équipes du club avec des gammes training et lifestyle, de l’équipe première jusqu’aux juniors, ainsi que les équipes féminines. Kappa a accompagné au fil des saisons, depuis plus de 40 ans, les clubs de football les plus prestigieux d’Europe tels que la Juventus, le Milan AC, le FC Barcelone ou encore le Napoli. Un partenariat au goût de déjà vu pour les supporters Messins puisqu’une première collaboration de 5 saisons entre les deux entités avait déjà vu le jour il y a un moins de quinze ans, de 2006-2007 et ce jusqu’à la fin de la saison 2010-2011. Cette première période de partenariat avait vu les Grenats valider leur remontée en Ligue 1 et être sacrés Champion de France de Ligue 2 dès la 33e journée, en 2007. La seconde saison en Kappa en Ligue 1 verra d’ailleurs éclore un des plus grands talents de l’histoire du club, Miralem Pjanic.

Bernard Serin, Président du FC Metz, a déclaré : « Je suis très heureux de renouer notre collaboration avec Kappa. L’équipementier italien a toujours été fortement impliqué dans le sport, et plus particulièrement dans le football. Il connaît parfaitement ce monde puisqu’il nous a notamment déjà sponsorisés entre 2006 et 2011. Grâce à Kappa, nous pourrons bénéficier d’une certaine liberté dans la conception de nos produits textile. Je pense que ce sera une belle valeur-ajoutée pour nos supporters. Je souhaite à Kappa et au FC Metz une belle et longue vie commune ! »

Rémi Garnier, Kappa Country Manager France, a ajouté : « C’est un immense plaisir de revenir au FC Metz après 9 ans d’absence. Nous avons connu des joies incroyables comme en 2007 et je suis convaincu que nous en partagerons d’autres. C’est dans notre stratégie de s’associer avec des clubs de football iconiques, chargés d’histoire et tournés vers le futur. Ce partenariat renforce notre position d’acteur majeur du football en Europe et nous avons hâte que les joueurs, supporteurs Messins et toute la communauté du FC Metz, découvrent notre collection et nos produits sur-mesure que nous leur avons préparé. »

Les premières collections et les nouveaux maillots grenat frappés du logo OMINI sont attendues au courant de cet été, avant la reprise de la Ligue 1 fixée au plus tard pour le week-end du 22 et 23 août prochain.

Fait important, avec cet accord, Kappa devient donc l’équipementier le plus présent en Ligue 1 Conforama puisque la marque italienne habillera les clubs d’Angers, Monaco, Lorient et donc Metz comme publié par nos confrères et amis du site Sportune.fr

Les équipementiers de la L1 2021 à date:

Kappa: Angers, Monaco, Lorient, Metz

Adidas: Lyon, Strasbourg, Bordeaux

Nike: Paris, Montpellier, Brest

Macron: Lens, Nice

Puma: Marseille, Nîmes, Rennes

Le Coq Sportif: Saint-Etienne

Lotto: Dijon

New Balance: Nantes, Lille

Umbro: Reims pic.twitter.com/j3j22JT7Mx — Sportune (@Sportunefrance) May 25, 2020

