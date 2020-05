Avec Best Western, le skipper Romain Attanasio accueille un nouveau sponsor pour le Vendée Globe

Le skipper français, Romain Attanasio, s’apprête à disputer son deuxième Vendée Globe consécutif et a confirmé cette semaine l’arrivée d’un nouveau sponsor, le groupe hôtelier Best Western® Hotels & Resorts France. Fort de ce partenariat, Romain Attanasio peut ainsi préparer avec un peu plus de sérénité la course au large la plus prestigieuse au monde, en solitaire, sans escale et sans assistance.

Trois ans après avoir quitté le dernier Vendée Globe durant une après-midi du mois de février 2017, Romain Attanasio va donc goûter à nouveau aux joies du tour du monde le plus célèbre de la planète voile, dont le départ sera donné le 8 novembre prochain. Si le Haut-Alpin d’origine devenu Breton d’adoption s’élancera seul sur les mers du globe, il pourra compter sur des soutiens forts dont celui d’un nouveau sponsor, Best Western® Hotels & Resorts France.

Passionné de course au large depuis son enfance et navigateur professionnel depuis l’an 2000, Romain Attanasio est devenu un skipper incontournable sur les pontons. Riche d’une solide expérience (trois participations à la Transat Jacques-Vabre, une Route du Rhum, cinq Transat AG2R et dix Solitaires du Figaro), le skipper de 42 ans ne cache pas son enthousiasme à l’idée de s’élancer pour un nouveau tour du monde.

Durant toute la période du confinement, il s’est attaché à parfaire sa préparation, notamment en peaufinant ses connaissances en matière de météo. Alors que son bateau a continué à être préparé par une équipe réduite, un autre partenaire a rejoint l’aventure : Demain la terre, une association de producteurs de fruits et légumes responsables. Avec Best Western® Hotels & Resorts France, il s’agit ainsi du deuxième partenaire à avoir témoigné sa confiance à Romain Attanasio malgré cette période de crise sanitaire durant laquelle les marques et annonceurs ont gelé leurs investissements en communication. Dans le même temps, l’entreprise PURE – leader des produits bios d’exception et partenaire principal de Romain depuis cinq ans – a également souhaité augmenter sa participation afin de réaffirmer son soutien et deviendra ainsi le co-namer du bateau de Romain Attanasio qui portera le nom de « PURE-BEST WESTERN ».

C’est avec ses valeurs centrées sur l’humain, l’authenticité, la convivialité, l’environnement, le goût du challenge et du dépassement de soi, que Romain Attanasio a su convaincre les dirigeants de Best Western® Hotels & Resorts France, de l’accompagner dans cette aventure humain extraordinaire.

Romain Attanasio symbolise ainsi ce qui fait la popularité et la renommée de la course au large : une discipline propice à l’aventure humaine et à l’évasion qui véhicule des valeurs positives. Celles-ci résonnent avec celles du groupe qui souhaite valoriser ces dernières auprès de ses équipes pour le défi d’entreprendre, le goût du challenge, l’humilité et le partage.

Le Vendée Globe est pour tous les passionnés l’événement le plus prestigieux, le plus chargé en émotions et le plus riche en rebondissements. Tous les quatre ans, les meilleurs skippers de la planète s’élancent ainsi des Sables-d’Olonne avec la garantie de faire vivre à des millions de spectateurs les joies d’une des plus incroyables aventures humaines.

Olivier Cohn, directeur général de Best Western® Hotels & Resorts France, a déclaré :

« Best Western® Hotels & Resorts se réjouit d’être associé aux valeurs d’excellence, de courage et de proximité avec la nature portées par cette formidable course qu’est le Vendée Globe et par Romain Attanasio. Le groupe a toujours puisé sa force sur des valeurs de partage, de convivialité et d’authenticité qui fédèrent ses équipes et qui se transmettent au quotidien dans ses hôtels indépendants. Ce sponsoring représente une formidable opportunité de réinviter les gens au voyage et de les transporter grâce à une aventure sportive unique. Le groupe est fier d’accompagner Romain Attanasio dont le palmarès, l’état d’esprit et la gentillesse ne peuvent qu’engendrer respect et admiration. »

Romain Attanasio a ajouté :

« Le contexte exceptionnel engendré par la propagation du Covid-19 a été pour mon équipe et moi une période particulièrement stressante. Se préparer pour une aventure aussi difficile que le Vendée Globe n’a rien d’évident en composant avec ce type de circonstances. C’est pourquoi je suis particulièrement heureux d’accueillir Best Western® Hotels & Resorts dans l’aventure. Qu’un groupe à la renommée internationale aussi prestigieux partage les mêmes valeurs et me fasse confiance est une source d’énergie incroyable. Avec mon équipe, mes partenaires et mon bateau Pure- Best Western® Hotels & Resorts, nous sommes désormais en ordre de marche, avec l’Everest des mers en ligne de mire ! »

