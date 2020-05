adidas Football dévoile son nouveau pack coloriel, intitulé « Uniforia ».

Uniforia. Tel est le nom de la nouvelle collection de crampons d’adidas Football. Un nom original certes mais pas entièrement nouveau, puisqu’Uniforia était le nom donné au ballon de l’UEFA EURO 2020, conçu lui aussi par les équipes d’adidas Football. De quoi laisser penser donc que cette collection de crampons de la marque aux trois bandes était destinée à la compétition continentale qui devait avoir lieu dans quelques semaines un peu partout sur le Vieux Continent, avant d’être repoussée par ce maudit Coronavirus.

Disponibles en tailles enfant et adulte, les chaussures (Predator, Copa, X et Nemeziz) du pack Uniforia ont été conçues pour « célébrer l’ingéniosité des joueurs de football ». En partant d’une base blanche audacieuse, rappelant la toile vierge d’un artiste, chaque chaussure se démarque par des coups de pinceaux abstraits mais percutants offrant ainsi un design impactant, illustrant bien le positionnement de cette collection, « à l’intersection de l’art et du football » comme écrit dans le communiqué de presse de la marque.

Le célèbre modèle Predator a été revisité pour l’occasion avec les couleurs rouge, jaune/verte contrastant la couleur blanche. Les 3 célèbres bandes de la marque sont noires et la chaussure est dotée de la technologie innovante DEMONSKIN pour un meilleur toucher, contrôle et effet de balle, comme on a pu le voir sur les précédents modèles Predator comme sur la Mutator et Tormentor.

Avec un design tout aussi audacieux et esthétique, la nouvelle COPA d’adidas Football mélange du blanc, vert et noir dans un design épuré. Toujours avec la finition en cuir et la chaussette pour un maintien et un contrôle de balle au top. Comme sur la Predator d’adidas football, les 3 bandes sont aussi noires.

La Nemeziz du pack Uniforia offre une palette de couleurs similaire, combinant du blanc, du vert et du bleu pour un design magnifique. La fameuse Tension Tape est bien évidemment présente sur la chaussure pour un maintien du pied inégalé. Les 3 bandes sont placées au même endroit que sur les modèles précédents et sont aussi noires.

La collection est complétée par le fameux modèle X, mélangeant blanc, rose et gris clair. Toujours avec une silhouette basse et le talon imprimé en 3D pour un look minimaliste. Surprise une nouvelle fois, les 3 bandes sont (encore) noires.

Mélange de culture et d’art, la collection de chaussures UNIFORIA est déjà disponible chez notre partenaire Unisport, en cliquant sur ce