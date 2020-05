Roger Federer, sportif le mieux payé de l’année 2019, selon Forbes Magazine

Le sport professionnel a longtemps été imperméable voire impassible face à la récession mondiale, grâce à la valeur, l’attrait généré par les compétitions et ses stars et surtout la résilience inhérente à ce domaine du divertissement, lui permettant de naviguer à travers les grandes crises du monde moderne, que ce soit le 11 Septembre, la Crise des subprimes de 2008 et autres catastrophes naturelles.

Mais il semblerait que cette fois-ci, le sport n’a pu résister à la contagion et la propagation du Covid-19, qui a causé une chute, pour la première fois en 4 ans, des revenus cumulés des 100 athlètes les mieux payés de la planète, pour atteindre 3.6 milliards de dollars (avant impôts) selon le magazine Forbes et son auteur, Kurt Badenhausen . L’autre nouvelle est que cette tendance à la baisse devrait se prolonger l’année prochaine puisqu’à l’heure où nous écrivons cet article, les ligues professionnelles sont toujours dans l’attente quant aux conditions de reprise et ne peuvent donc évaluer précisément l’impact que cela aura sur le taux de remplissage dans différents stades et arènes et donc sur les revenus des compétitions, une fois la reprise actée plus tard dans l’année.

Même aux Etats-Unis, l’impact financier s’est fait ressentir, à dégré variable selon les ligues. En effet, les salaires des joueurs de la Major League Baseball ont été tout simplement coupés alors que les joueurs de la NFL n’ont toujours pas été impactés à l’heure actuelle. En Europe, certains joueurs de la Premier League ont refusé de consentir à une baisse de leurs émoluments alors que certains salaires de joueurs de la Liga en Espagne ont été réduits jusqu’à 70%. Et ces différences continuent dans tous les sports majeurs de la planète. Prenons la Formule 1 : les écuries dites « faibles » ont d’ores et déjà baissé les revenus de leurs pilotes alors que les pilotes des écuries les plus en vue n’ont toujours pas communiqué officiellement sur une baisse de leurs salaires.

Pour en revenir au classement publié par Forbes cette semaine, les 100 athlètes les mieux payés ont donc empoché une somme combinée de 3.6 milliards de dollars cette année, ce qui représente une baisse de 9% vs. 2019, pour la première fois depuis 2016.

Roger Federer, la légende suisse du tennis, prend cette année la première place pour la première fois, avec 106 millions de dollars de bénéfices avant impôts, notamment grâce à son méga contrat avec Uniqlo, sa signature avec On, et ses contrats avec Crédit Suisse, Mercedes-Benz et 10 autres annonceurs. Il devient le premier tennisman de l’histoire de ce classement à atteindre la première place après avoir cumulé 100 millions de dollars gains sur les courts. Le Bâlois devance Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui se sont échangés la première place au cours de trois des quatre dernières années. Les deux icônes du football ont gagné 209 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, une baisse de 28 millions de dollars par rapport à 2019, en raison des réductions de salaire dans de nombreux clubs de football européens lorsque les compétitions ont été arrêtées en mars dernier. Pour sa 2ème place, CR7 peut remercier ses sponsors que sont Nike, Altice, Herbalife et sa propre marque CR7 (CR7 Drive & CR7 Underwear) qui lui ont permis d’engranger 45 millions de dollars de revenus avant impôts, alors que Messi se place à la 3ème place avec 32 millions de gains provenant de ses deals avec adidas, MasterCard et PepsiCo.

Le classement est composé d’athlètes provenant de 21 pays pratiquant 10 sports différents ; à noter la présence de deux femmes – les tenniswomen Naomi Osaka et Serena Williams, la première fois depuis 2016 que le classement contient deux femmes (à l’époque il s’agissait de Serena Williams et Maria Sharapova).

Alors que ce classement est majoritairement composé de sportifs évoluant en NBA, 31 footballeurs sont inclus dans la liste, +12 vs. le classement de l’année précédente. A l’inverse les joueurs de baseball de la MLB ont complètement disparu de la liste puisque seul Clayton Kershaw des Los Angeles Dodgers a réussi à se hisser dans cette liste cette année alors qu’ils étaient pas moins de 15 en 2019.

A l’heure de la publication de ce classement par Forbes, seul le NASCAR et la Bundesliga avaient repris signifiant que la chute des revenus va très certainement se prolonger sur la saison prochaine. L’avenir nous dira si la situation permettra à certaines marques de réaliser des « coups » sur le marché des ambassadeurs sportifs ou si au contraire les relations marqueront un tournant avec une tension encore plus marquée dans les discussions entre athlètes, agents et marques.

A noter que l’effet Coupe du Monde 2018 se ressent encore puisqu’on retrouve Kylian Mbappé (36ème), Paul Pogba (51ème) et Antoine Griezmann (61ème) dans la liste dévoile par Forbes le 21 mai dernier.

Voici donc le classement complet des 100 athlètes les mieux payés selon Forbes :

Roger Federer, Suisse, tennis Cristiano Ronaldo, Portugal, football Lionel Messi, Argentine, football Neymar, Brésil, football LeBron James, Etats-Unis, basket-ball Stephen Curry, Etats-Unis, basket-ball Kevin Durant, Etats-Unis, basket-ball Tiger Woods, Etats-Unis, golf Kirk Cousins, Etats-Unis, football américain Carson Wentz, Etats-Unis, football américain Tyson Fury, Grande-Bretagne, boxe Russell Westbrook, Etats-Unis, basket-ball Lewis Hamilton, Grande-Bretagne, formule 1 Rory McIlroy, Grande-Bretagne, golf Jared Goff, Etats-Unis, football américain Conor McGregor, Irlande, MMA James Harden, Etats-Unis, basket-ball Giannis Antetokoumpo, Grèce, basket-ball Anthony Joshua, Grande-Bretagne, boxe Deontay Wilder, Etats-Unis, boxe Tom Brady, Etats-Unis, football américain Drew Brees, Etats-Unis, football américain Novak Djokovic, Serbie, tennis Kyrie Irving, Etats-Unis, basket-ball Phil Mickelson, Etats-Unis, golf Julio Jones, Etats-Unis, football américain Rafael Nadal, Espagne, tennis Klay Thompson, Etats-Unis, basket-ball Naomi Osaka, Japon, tennis Canelo Alvarez, Mexique, boxe Damian Lillard, Etats-Unis, basket-ball Sebastian Vettel, Allemagne, Formule 1 Serena Williams, Etats-Unis, tennis Mohamed Salah, Egypte, football Chris Paul, Etats-Unis, basket-ball Kylian Mbappé (cocorico !), France, football Grady Jarrett, Etats-Unis, football américain Paul George, Etats-Unis, basket-ball Michael Thomas, Etats-Unis, football américain Kei Nishikoki, Japon, tennis Blake Griffin, Etats-Unis, basket-ball John Wall, Etats-Unis, basket-ball Kawhi Leonard, Etats-Unis, basket-ball Anthony Davis, Etats-Unis, basket-ball Aaron Rodgers, Etats-Unis, football américain Andres Iniesta, Espagne, football Matt Ryan, Etats-Unis, football américain Daniel Ricciardo, Australie, formule 1 Mesut Ozil, Allemagne, football Kyle Lowry, Etats-Unis, basket-ball Paul Pogba (re-cocorico!), France, football Jimmy Butler, Etats-Unis, basket-ball Gordon Hayward, Etats-Unis, basket-ball Jordan Spieth, Etats-Unis, golf Kemba Walker, Etats-Unis, basket-ball Oscar, Brésil, football Clayton Kershaw, Etats-Unis, baseball Zion Williamson, Etats-Unis, basket-ball Arik Armstead, Etats-Unis, football américain Joël Embiid, Cameroun, basket-ball Antoine Griezmann (cocorico pour la 3ème fois !), France, football Devin Booker, Etats-Unis, basket-ball Christian McCaffrey, Etats-Unis, football américain D’Angelo Russell, Etats-Unis, basket-ball Darius Slay, Etats-Unis, football américain Virat Kohli, Inde, cricket David DeGea, Espagne, football Kevin Love, Etats-Unis, basket-ball Alexis Sanchez, Chili, football Ryan Tannehill, Etats-Unis, football américain Mike Conley Jr., Etats-Unis, basket-ball Tobias Harris, Etats-Unis, basket-ball Gareth Bale, Royaume-Uni, football Bobby Wagner, Etats-Unis, football américain Amari Cooper, Etats-Unis, football américain DeMar DeRozan, Etats-Unis, basket-ball Robert Quinn, Etats-Unis, football américain Kristaps Porzingis, Lettonie, basket-ball Al Horford, République Dominicaine, basket-ball Trae Waynes, Etats-Unis, football américain Dante Fowler Jr., Etats-Unis, football américain Khris Middleton, Etats-Unis, basket-ball Marcus Mariota, Etats-Unis, football américain C.J. McCollum, Etats-Unis, basket-ball Nick Bosa, Etats-Unis, football américain Shaq Thompson, Etats-Unis, football américain Karl-Anthony Towns, Etats-Unis, basket-ball Philip Rivers, Etats-Unis, football américain Ezekiel Elliott, Etats-Unis, football américain Paul Millsap, Etats-Unis, basket-ball Ben Roethlisberger, Etats-Unis, football américain Andrus Peat, Etats-Unis, football américain Andre Drummond, Etats-Unis, basket-ball D.J. Reader, Etats-Unis, football américain Quinnen Williams, Etats-Unis, football américain Bradley Beal, Etats-Unis, basket-ball Cam Newton, Etats-Unis, football américain Calais Campbell, Etats-Unis, football américain Derek Carr, Etats-Unis, football américain Sergio Ramos, Espagne, football

