Mediapro dévoile une alliance inédite avec le groupe TF1 et annonce la création de sa chaîne en France : TELEFOOT

Ce fut un secret bien gardé de par et d’autre : ce matin, mardi 2 juin 2020, alors que la France émerge tout doucement de 2 mois de confinement pour lutter contre le Coronavirus, le groupe TF1 et le groupe Mediapro ont annoncé avoir conclu une alliance inédite de quatre ans dans le domaine de l’audiovisuel reposant sur trois piliers, dixit le communiqué de presse du groupe TF1 : une licence de marque, un partenariat éditorial et de production et un partenariat de talents.

Le premier volet, « la licence de marque » permettra ainsi au groupe Mediapro de lancer sa chaîne de TV consacrée au football, sous le nom de « TELEFOOT », du même nom que le célèbre magazine hebdomadaire de football créé par le groupe TF1 en 1977.

La chaîne TELEFOOT proposera en direct et en exclusivité l’essentiel et le meilleur de la Ligue 1 : plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2.

Avec un taux de notoriété qui frôle les 80% auprès du public masculin, garantissant ainsi un succès et une base d’audience conséquente pour le groupe Mediapro, la marque Téléfoot est également l’une des marques de télévision les plus connues, véhiculant des valeurs positives, fédératrices et transgénérationnelles. L’arrivée de MEDIAPRO devrait permettre à Téléfoot de continuer à se réinventer en créant peut-être de nouveaux formats de contenus ou en tout cas en y apportant un nouveau traitement éditorial, plus en phase avec les aspirations de la société d’aujourd’hui.

Concernant le partenariat éditorial et de production, deux piliers de l’alliance Mediapro/Groupe TF1, il comprend, selon le communiqué de presse du groupe TF1 :

La production du magazine de la Ligue 1 diffusé le dimanche matin de 12h à 13h sur la chaîne TELEFOOT incluant les images des matches déjà joués lors de la Journée concernée,

diffusé le dimanche matin de 12h à 13h sur la chaîne TELEFOOT incluant les images des matches déjà joués lors de la Journée concernée, La production de plusieurs « Téléfoot Vintage » qui nous feront revivre les meilleurs moments de l’histoire du football français,

qui nous feront revivre les meilleurs moments de l’histoire du football français, La diffusion de « La quotidienne – Téléfoot », la déclinaison digitale quotidienne du rendez-vous dominical de TF1.

Pour finir, le dernier pilier, le partenariat de talents, repose sur l’expertise et le professionalisme de deux hommes : Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton. « Duo emblématique du football français », Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton ont fait leurs preuves à l’antenne de la plus belle des manières lors de la Coupe du Monde FIFA Russie 2018 (et le sacre des Bleus, cocorico !), en alliant l’expertise basé sur la carrière de l’un et lémotion et l’audace de l’autre moitié duo, offrant un doux équilibre qui a su ravir toutes les catégories de fans de football.

Jaume Roures, Président-Fondateur du Groupe MEDIAPRO et Julien Bergeaud, Directeur général de Mediapro Sport France ont déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer la création de TELEFOOT, nouvelle Maison du football français, 100% dédiée au football, diffusée 7 jours sur 7. Ce partenariat avec TF1, première chaîne audiovisuelle française, c’est l’alliance naturelle de deux groupes reconnus dans le football. Grâce à notre savoir-faire éditorial et notre expertise technologique à la pointe de l’innovation, nous allons proposer aux fans un nouveau regard sur le football. TELEFOOT, notre chaîne au service du football français, sera la destination incontournable pour tout suivre sur la Ligue 1 et la Ligue 2 et tout connaître du football français. »

Gilles Pélisson, Président Directeur Général du Groupe TF1 et François Pellissier, Directeur des Sports ajoutent : « Nous nous réjouissons de cette alliance avec MEDIAPRO, groupe reconnu à l’international dans le domaine du football et de la production audiovisuelle et nous sommes heureux de les accompagner dans leur lancement en France. La création d’une chaîne entièrement consacrée au football est une nouvelle illustration de l’engagement du Groupe TF1 aux côtés des acteurs du football français pour promouvoir les valeurs d’un des sports les plus populaires, cher au Groupe TF1. Ce partenariat est une occasion de valoriser l’une de nos plus belles marques qui rassemble le public depuis plus de quarante ans. Nous sommes également heureux de participer à cette aventure avec nos meilleurs experts, les plus pointus et les plus populaires, au premier rang desquels notre duo de commentateurs Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Ce partenariat consacre notre savoir-faire en matière de création de contenus sportifs à forte valeur ajoutée. »

A noter que le groupe Mediapro a raflé pour 800 millions d’euros par an les droits des Championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et que le groupe diffusera donc les matchs du vendredi 21 heures, du samedi 17 heures, du dimanche 13 heures ainsi que le multiplex du dimanche programmé à 15h00 et le match du dimanche soir (21h). Canal+ de son côté, a certes beaucoup perdu mais a finalement racheté deux lots à beIN Sports, à savoir le match du samedi 21h00 et du dimanche 17h00.

En ce qui concerne le prix de la future chaîne Telefoot, cette dernière devrait être commercialisée (à moins d’un changement de dernière minute) aux alentours de 25 euros par mois si on se refère aux paroles de Jaume Roures lors d’une conférence de presse tenue fin 2019. L’objectif étant pour Mediapro d’acquérir 3,5 millions d’abonnés d’ici 4 ans. « Un objectif très raisonnable » avait annoncé Jaime Roures fin 2019 et on pense qu’effectivement, accompagné de la marque Téléfoot, cet objectif est plus qu’à la portée du groupe Mediapro.

