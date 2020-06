Le Coq Sportif et l’Association Sportive de Saint-Etienne prolongent leur partenariat

Après avoir signé un partenariat initial en 2015 pour une durée de 5 ans, les deux entités, toutes deux satisfaites d’avoir « su créer les conditions d’une collaboration durable », ont donc décidé de continuer à écrire la suite de leur histoire commune.

La communication autour de l’annonce de la prolongation du partenariat s’est effectuée en deux temps. Premièrement, les Verts, ennemi juré de l’Olympique Lyonnais, ont publié une image d’une carte postale à la mi-journée avec le texte suivant « écrit à la main » :

« Merci le Coq Sportif, pour votre engagement et vos délicates attentions.

Rien ne vaut le football pour les liens fraternels qu’il crée ! Le vert de notre maillot symbolise l’Espoir mais aussi les valeurs citoyennes qui nous portent et rendent notre histoire unique.

Ensemble, continuons à construire un football populaire et durable tout en donnant beaucoup de bonheur et de fierté à nos incomparables supporters ! »

Puis ce fut au tour du Coq Sportif de répondre à ce mot avec une vidéo émouvante qui remet l’emphase sur la ferveur des supporters et le lien indéfectible entre ce dernier et le club, recordman des titres nationaux

Avant de confirmer cela à nouveau via le compte twitter de l’équipementier tricolore :

Pour susciter une adhésion encore plus large autour de cet objet totem qu’est le maillot du club, la marque tricolore et le club développeront « des activations communs sur leurs réseaux sociaux respectifs, avant le lancement officiel du maillot, prévu courant juillet. » dixit le club internet du pensionnaire de la Ligue 1.

Néanmoins, en anticipation de ce lancement, le Coq Sportif a conçu une activation « user-generated content » dans laquelle la marque va inviter les supporters à « laisser leur empreinte sur la nouvelle tenue de l’ASSE. Chaque supporter pourra envoyer une photo ou une vidéo de soutien à l’équipementier et au club.« Ces contenus permettront, je cite « de former une mosaïque reconstituant le maillot pour le lancement officiel. »

Roland Romeyer (Président du directoire de l’ASSE), a déclaré :

« Une longue histoire nous lie déjà au coq sportif et nous sommes très heureux de la prolonger. Ce partenariat a d’autant plus de sens pour notre équipementier défend un savoir-faire français. Lors de ces cinq dernières années, nous nous sommes encouragés mutuellement dans nos projets de développement respectifs. Et nous avons été fiers de voir le coq sportif prendre encore une autre dimension en devenant le partenaire des équipes de France olympique et paralympique ainsi que de Paris 2024. »