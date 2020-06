Le guide du vélo électrique, par Thomas Voeckler et Claude Droussent (Solar Editions)

Le premier concept de vélo à assistance électrique a été mis au point par un ingénieur américain, Ogden Bolton Jr, en 1895. Il aura fallu plus de cent vingt ans pour que son idée devienne un objet de son temps, symbole de la culture des années 2020 et des profonds enjeux de mobilités et d’environnement qui se présentent à nous.

Ce guide du vélo électrique conçu par Claude Droussent avec les bons conseils de pratique de Thomas Voeckler est une bible pour toutes celles et ceux qui hésitent encore à se lancer, qui effectuent leurs premiers tours de roue en vélo à assistance électrique (VAE) ou, déjà conquis, qui n’ont pas encore exploré tous les champs des possibles. Il répond à toutes les questions et propose des solutions simples à chaque étape de l’approche du vélo à assistance électrique : son fonctionnement, les technologies de pointe, les conseils les plus pertinents pour bien acheter, puis rouler en toute sécurité.

Thomas Voeckler, ancien coureur cycliste professionnel, a participé à quinze Tours de France de 2003 à 2017 et porté le Maillot jaune dix jours à deux reprises, en 2004 et en 2011. Consultant télé et sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme sur route, il est depuis 2018 un adepte convaincu du VAE. Claude Droussent, ancien journaliste du groupe L’Équipe, est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la pratique cycliste dont L’Atlas Vélo France et L’Atlas Vélo Europe chez Solar.

Le guide du vélo électrique – Thomas Voeckler et Claude Droussent – Solar Editions – 160 pages – Parution le 11 juin 2020 – 14.90 euros

Comments

comments