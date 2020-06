Le Groupe IGS, nouveau fournisseur officiel du Paris Saint-Germain Handball

Aujourd’hui, à la mi-journée, le Paris-Saint-Germain Handball et le groupe IGS, acteur de la formation en France et à l’international, ont officialisé la signature d’un contrat de sponsoring de deux ans afin d’accompagner des jeunes athlètes de haut niveau et des étudiants dans la réussite de leurs projets professionnels et personnels.

Ce nouveau partenariat aura pour objectifs de créer des événements et conférences pour échanger entre sportifs, entreprises et étudiants, de former les jeunes aux valeurs du sport et à les professionnaliser, de les accompagner dans leur reconversion.

« Nous sommes ravis d’accueillir le Groupe IGS parmi les partenaires du Paris Saint-Germain Handball » déclare Jean-Claude Blanc, Directeur général délégué du Paris Saint-Germain. « Notre Club place également la formation des jeunes au cœur de ses priorités comme en témoignent les nombreux jeunes handballeurs qui sortent de notre centre de formation avec une place au plus haut niveau. Le Paris Saint-Germain Handball partage avec le Groupe IGS la même ambition de permettre aux jeunes qui passent par nos institutions de ressortir armés pour affronter les défis qui les attendent dans leurs domaines professionnels respectifs. »

« Le partenariat s’inscrit dans nos actions d’ambassadeurs du sport notamment avec de jeunes alternants » explique Jean-Philippe Leroy, Directeur général adjoint en charge de l’alternance et de l’apprentissage et Délégué régional du Groupe IGS. « Créer un collectif en réunissant des gens de divers horizons, en faisant de leurs différences une force, permettra d’optimiser leurs compétences. De véritables atouts pour leur future vie professionnelle. Cela va d’autant plus résonner chez nos étudiants que bon nombre de jeunes admirent ce Club et ses joueurs emblématiques. Ce partenariat fédèrera davantage notre communauté autour du sport, pour développer l’esprit d’équipe et se dépasser. »

De plus, le réseau de 9 000 entreprises partenaires du Groupe IGS sera convié pour assister aux rencontres des Rouge & Bleu et échanger avec les jeunes athlètes de haut niveau et les étudiants des écoles du groupe. Ceux qui se destinent à des carrières dans la communication pourront par ailleurs bénéficier de sessions de media training auprès de l’attaché de presse du Paris Saint-Germain Handball ou encore d’être les acteurs de rencontres inédites lors d’entretiens avec des ambassadeurs ou des joueurs de la section Handball.

Voir cette publication sur Instagram Bienvenue au @groupe_igs ! Une publication partagée par Paris Saint-Germain Handball (@psghandofficiel) le 9 Juin 2020 à 1 :05 PDT

Avec cette signature, le PSG Handball agrandit sa famille de sponsors, composée ce jour de 16 marques :

Partenaires majeurs :

GFI

Nike

QNB

Ooredoo

Partenaires officiels :

Qatar Airways

BeIn Sports

De Dietrich

Renault

Gaussin

Fournisseurs officiels :

onvabosser.fr

McDonald’s

Daniel Hechter

Select

Gerflor

Winia

Groupe IGS

