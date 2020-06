ASICS – Run To Feel

Selon une étude menée par l’équipementier asiatique ASICS, « les français sont tombés amoureux du running pendant le confinement. » Et plus important encore, la recherche montre que 3/4 des coureurs français ont pour intention de maintenir leur niveau d’activité post-confinement.

L’étude, menée auprès de 14 000 sportifs réguliers dans 12 pays, a révélé que plus d’un tiers (40%) des personnes interrogées en France font plus d’exercice qu’avant le début de la pandémie du COVID-19 – alors que la plupart des sports étaient impraticables en raison des mesures de distanciation sociale.

Pendant ce temps, les chiffres de l’application running d’ASICS, Runkeeper, montrent que les coureurs de tous niveaux ont couru plus souvent et plus longtemps. En avril 2020, l’application a enregistré une hausse de 407% de ses inscriptions en France et une augmentation de 46% des utilisateurs mensuels actifs par rapport à la même période l’an dernier. L’application a également signalé une hausse de 80% du nombre de personnes en France ayant couru au moins une fois par semaine.

Courir et se sentir libre

L’étude révèle aussi que, pour la majorité des personnes, les bénéfices attendus de l’augmentation de l’activité dépassent la santé physique. Plus des deux tiers (69%) expliquent que l’activité physique les aide à faire face mentalement lorsqu’ils sont confrontés à des situations difficiles, comme celle que nous avons vécu, et 8 runners sur 10 insistent sur le fait qu’être actif les rend plus heureux. Un nombre similaire (82%) affirme que la course à pied joue un rôle clé pour les aider à se libérer l’esprit.

Arnaud Leroux, Directeur marketing d’ASICS France, déclare : « Malgré les mesures de confinement et de distanciation sociale, l’activité physique et le running en particulier, sont devenus essentiels dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. Les résultats de notre étude prouvent que courir est bien plus que l’activité en elle-même, surtout en temps de crise. C’est une façon pour les pratiquants de mettre de côté la pression mentale et les défis de cette pandémie pour se sentir plus libre. »

Pour le Dr Brendon Stubbs, l’un des chercheurs les plus influents au monde en matière d’exercice et de santé mentale, basé au King’s College de Londres, « Les résultats de cette première étude dans plusieurs pays, prouve que le running est devenu pendant le confinement une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes et a permis d’accroître leur bien-être physique et mental. Ces résultats appuient les études antérieures qui ont démontré que l’exercice régulier est efficace pour prévenir et traiter les problèmes de santé mentale. Dans son ensemble, l’étude d’ASICS renforce ce que nous savons instinctivement : l’activité régulière nous fait nous sentir mieux et jamais il n’y a jamais eu de moment plus important pour devenir actif et profiter des bienfaits de l’activité physique pour la santé mentale. »

Les coureurs interrogés souhaitent maintenir leur habitude sportive une fois la crise terminée. La majorité des coureurs Français (72 %) disent vouloir continuer à courir autant après la pandémie de COVID-19, tandis que plus de sept français sur dix (75%) qui font régulièrement de l’exercice sont déterminés à accorder un rôle plus important au sport dans leur vie. Peut-être le plus encourageant, parmi ceux qui n’ont commencé à courir qu’après le début de la crise COVID-19, près des deux tiers (62%) dans le monde disent qu’ils ont l’intention de s’y tenir à l’avenir.

L’objectif d’ASICS est d’aider chacun à profiter pleinement de cette forme de liberté ressentie et générée par la pratique du running. C’est pourquoi ASICS vise à s’assurer que chaque coureur bénéficie de la chaussure la plus adaptée à sa foulée et encourage tous les coureurs à trouver la chaussure parfaite pour courir et connaitre ces sensations de bien-être.

Arnaud Leroux ajoute :

« 90 % des personnes interrogées en France nous ont dit qu’elles se sentaient mieux lorsque que leur esprit et leur corps sont accordés. ASICS a été fondée sur la conviction que le mouvement peut aider n’importe qui à atteindre un esprit sain dans un corps sain. Ainsi, au travers de nos produits, services et événements, nous voulons aider les coureurs de tous les niveaux à aller plus loin, à apprécier, à mieux performer et à se protéger contre les blessures, tant pendant cette pandémie qu’après. »

ASICS encourage tous ceux qui le souhaitent à partager sur Instagram une photo d’eux-mêmes après leur sortie running ou après une séance d’entraînement physique, pour exprimer le bien-être que cette activité leur a procurée. Pour rejoindre ce mouvement, il suffit de vous prendre en photo, y ajouter simplement le hashtag #RunToFeel et identifier @ASICSEurope ainsi qu’une de vos connaissances pour les inciter à en faire de même.

Pour lancer cette campagne et ce mouvement, ASICS a dévoilé hier un film sur sa chaîne YouTube

A noter que ces annonces d’ASICS arrivent quasi une semaine jour pour jour après le Global Running Day (Journée Mondiale du Running). En France, pour soutenir ce mouvement, la marque a organisé un challenge connecté #UnitedWeRun, afin d’inviter et d’inciter les runners à courir collectivement 1 000 000 km le plus rapidement possible au profit de la Fondation de France. Un chiffre atteint en seulement 17 jours, une très belle performance pour les pratiquants et pour la marque, signe de la vitalité et de l’énergie qui anime sa communauté.

