Le « cOMbat continue », la campagne de lancement des nouveaux maillots de l’Olympique de Marseille par PUMA Football

Le « cOMbat continue », c’est à travers cette campagne que PUMA Football et L’Olympique de Marseille présentent aujourd’hui les tenues domicile et extérieure de la saison 2020/2021 du club comme prélude au retour du football et à la reprise d’une nouvelle saison.

Le choix de la date de lancement n’est pas anecdotique pour le club phocéen puisqu’il correspond à la date anniversaire de l’inauguration de l’Orange Vélodrome, qui fête cette année ses 83 ans ! C’est donc sur le terrain, dans les buts et dans les tribunes – lieux qui accompagnent les combats hebdomadaires du club tout au long de la saison – que PUMA Football a décidé de mettre en scène les joueurs pour la révélation des nouveaux maillots, afin de rendre hommage à ce stade, cette arène située au coeur de la ville, « véritable deuxième maison pour chaque Marseillais et symbole de l’engagement continuel des supporters », dixit le communiqué de presse de l’équipementier allemand.

Pour cette troisième année du partenariat, PUMA a décidé de « développer des maillots domicile et extérieur inspirés des caractéristiques architecturales et culturelles de la ville qui en font sa particularité. », précise la marque dans son communiqué.

Le maillot HOME de la saison 2020/2021 s’inspire de l’architecture moderne omniprésente à Marseille en reprenant subtilement les lignes d’un monument emblématique de la ville.

PUMA a fait le choix de développer une tenue blanche avec des touches de bleu azur. Le design apposé sur l’avant apporte du relief et de la modernité au maillot qui sera complété par un short et des chaussettes blanches.

Sur une base bleue marine, le maillot AWAY rend hommage aux quartiers identitaires et multiculturels si caractéristiques de Marseille. Chaque maillot aura un design unique représentant ces arrondissements ainsi que le monument symbolique de la ville, emblème de l’unité et de la fierté du peuple Marseillais.

Les tenues domicile, extérieure ainsi que les ensembles d’entraînement seront disponibles dans les boutiques officielles, sur om.fr et chez les revendeurs sportifs dès le 13 juin.

Pour soutenir ce lancement, PUMA a aussi réalisé de courts contenus vidéos, à destination des réseaux sociaux, que vous pouvez découvrir sur la page facebook de Sportsmarketing.fr et notre compte instagram, et où vous pouvez découvrir les athlètes sélectionnés pour cette campagne, à savoir Florian Thauvin, Dimitri Payet, Steve Payet, Valentin Rongier et l’attaquant Dario Benedetto.

Comments

comments