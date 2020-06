Pierre-Maurice Courtade (Tour de Savoie Mont-Blanc) : « Nous sommes convaincus que les acteurs du cyclisme et le public seront au rendez-vous en août prochain »

Avec l’accord de l’UCI et de la Fédération Française de Cyclisme, le Tour de Savoie Mont-Blanc, initialement prévu mi-juin, se déroulera cet été, du 5 au 8 août 2020, dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Cette épreuve cycliste classée 2.2 a permis ces dernières années la révélation de nombreux champions, à l’image de Romain Bardet, Thibaut Pinot, Warren Barguil, David Gaudu ou encore Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019.

Le Tour de Savoie Mont-Blanc débutera par une étape entre Annemasse et Praz-sur-Arly. 2 étapes seront au programme de la 2ème journée. Les coureurs s’élanceront de Moûtiers pour une arrivée au sommet à Valfréjus avant une étape marquée par 2 ascensions entre St Michel-de-Maurienne et la station de Valmeinier. Le 7 août, le départ sera donné à Aix Les-Bains et l’arrivée jugée à Notre-Dame-du-Pré. Pour le dernier jour, le spectacle devrait être au rendez-vous avec un contre la montre entre Aix-Les-Bains et Le Revard.

Si le plateau de coureurs sera prochainement dévoilé, des équipes de renom ont déjà officialisé leur présence à l’image de la formation Française Groupama FDJ (équipe réserve World Tour) et l’équipe italienne Androni Giocattoli – Sidermec qui a remporté le Tour de Savoie Mont-Blanc 2017 avec Egan Bernal. L’organisation pourra également compter sur les meilleures équipes DN1 françaises, fidèles au rendez-vous : AVC Aix-en-Provence, Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme, Chambéry Cyclisme Formation, EC Saint-Étienne Loire, Vélo Club Villefranche-Beaujolais…

Pierre-Maurice Courtade, propriétaire et directeur du Tour de Savoie Mont-Blanc : « La santé des équipes, de nos partenaires, de notre public et de toux ceux qui travaillent sur l’événement, collaborateurs et bénévoles, est notre unique priorité. Toutes les mesures nécessaires seront mises en place pour que les conditions sanitaires soient respectées. Nous nous devons d’être responsables et de nous réinventer. Nous sommes convaincus que les acteurs du cyclisme et le public seront au rendez-vous en août prochain. Notre volonté reste intacte de faire de cette édition une belle réussite et un événement populaire ».

Déjà organisateur de grands rendez-vous sportifs dont le Tour de la Provence classé en UCI Pro Series, PMC Consultant a repris le Tour de Savoie Mont-Blanc en novembre dernier.

