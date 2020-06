ParionsSport lance Loto Foot 12, une nouvelle formule dédiée aux rencontres européennes

ParionsSport enrichit son offre de pari sportif mutuel en proposant une nouvelle formule « Loto Foot 12 ». Cette nouvelle formule dédiée aux rencontres européennes permettra de proposer des grilles thématiques récurrentes (Europa League et grands championnats européens) ou ponctuelles (matchs internationaux).

A l’occasion du lancement, la grille Loto Foot 12 concernera les matchs des championnats allemand, anglais, espagnol et portugais ainsi que la finale de la coupe d’Italie, avec un pactole de 100 000 euros. Si ce pactole n’est pas remporté, 125 000 euros seront mis en jeu le mardi 23 juin. Loto Foot 12 vient compléter l’offre de pari sportif mutuel de ParionsSport, qui compte déjà Loto Foot 7, Loto Foot 8 et Loto Foot 15 ainsi que Loto Rugby et Loto Basket. ParionsSport va ainsi proposer davantage de pactoles chaque jour de la semaine. Cette offre est disponible via l’application « ParionsSport Point de Vente », qui permet de préparer sa grille sur mobile et de générer un e-bulletin à faire valider en point de vente. Elle est également disponible en point de vente sur un nouveau bulletin papier dédié, plus simple, proposant directement les quatre formules Loto Foot.

