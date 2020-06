« Permettre aux associations sportives de bénéficier de nouvelles ressources », telle est la promesse de la plateforme ALL SPONSORED

L’épidémie du Covid-19 a créé une onde de choc quasi sans précédent dans l’économie mondiale. Aujourd’hui, Sportsmarketing.fr s’intéresse à un acteur encore peu connu de l’économie du sport français, la plateforme ALL SPONSORED créé par Stevens Lucereau, qui propose un sponsoring social et solidaire de proximité aux annonceurs à la recherche d’un investissement différent dans le sport hexagonal.

Question 1 : Pouvez-vous nous dire en 2 phrases quelle est la mission et quelle est la raison d’être de l’agence « ALL SPONSORED » ?

Nous nous sommes fixés la mission de permettre aux associations sportives de bénéficier de nouvelles ressources. Comment ? En proposant aux entreprises de les connecter à ce canal de communication encore trop peu exploité qu’est le sport amateur.

Question 2 : D’où vous est-il venu cette envie d’accompagner les entreprises dans le monde amateur ?

Je suis sportif amateur depuis l’âge de 5 ans et éducateur depuis 10 années. Je connais parfaitement la problématique budgétaire des associations sportives. Aujourd’hui, elles ont toutes des besoins immenses. À côté de cela, nous avons de grandes entreprises qui cherchent à communiquer à travers des actions leur permettant de s’investir sur le territoire en partageant des valeurs fortes. Notre rôle est donc d’offrir à ces entreprises la meilleure visibilité possible et aux clubs des moyens financiers supplémentaires. On demande souvent aux présidents de clubs : « de quoi avez-vous besoin ? », nous nous posons la même question mais aux entreprises.

Question 3 : Aujourd’hui, que pensez-vous qu’il manque au sport amateur pour attirer encore plus de marques et d’annonceurs ?

Les clubs amateurs attirent des partenaires ! Les présidents et les membres du bureau ont une connaissance du tissu local très souvent importante ! Néanmoins, ils attirent des partenaires de la taille de leur association (point de vente local, boulangerie, restaurant etc.). Leur taille et leur structure ne leur permettent pas, en général, d’attirer des marques ou des annonceurs plus importants avec les budgets associés. C’est pour cela que nous les mutualisons !

Question 4 : Avec la crise économique qui frappe le territoire liée à la pandémie du Covid-19, pensez-vous que le sport amateur pourra tenir le choc ? Si oui, quels sont ses ressources et ses points forts à vos yeux ?

Il va trouver des solutions. Les dirigeants sont imaginatifs et courageux. Cependant, aujourd’hui, avec le couteau sous la gorge, la tendance est à l’augmentation du prix de la cotisation. Nous avons déjà pu constater l’augmentation du prix de la cotisation de 100,00% pour la saison prochaine dans certains clubs. Nous avons vu des formules être proposées en fonction du niveau de cotisation choisi. Nous nous rapprochons d’une structure commerciale. La question que je pose, c’est quel modèle de société voulons-nous ? Personnellement, nous voulons nous appuyer sur un ancrage territorial fort, sur les biens faits sociaux qu’il provoque. Les gens y sont très attachés. C’est pour ce faire que nous voulons un tarif de cotisation qui permet à chacun de pratiquer en clubs. Nous refusons l’idée d’augmenter le prix de la cotisation ou de réduire les dépenses des frais pédagogiques ou des installations. Mais aujourd’hui, c’est l’unique solution pour beaucoup. Honnêtement, ça m’attriste. Ces écoles de vies sont un lieu de construction personnelle incroyable ! Les exemples sont légions ! Je suis convaincu que plus il y aura de sportifs dans des clubs structurés avec des éducateurs formés mieux sera le monde de demain. Nous sommes certains que l’adage sur lequel nous nous sommes construits, l’union fait la force peut les aider à trouver d’autres solutions que de répercuter les coûts de fonctionnement sur les pratiquants.

Question 5 : Quelles sont les perspectives de développement de votre agence pour l’année ou les 5 années à venir ? De nouveaux sports ? Une expansion géographique ? une spécialisation dans votre offre de services ?

Dès la prochaine saison, notre grosse actualité c’est que nous lançons notre interface en ligne qui permet d’améliorer notre expérience client. Nous proposons un outil qui nous permet d’être encore plus efficaces dans le pilotage et la gestion de nos projets. L’outil est très adapté pour les directions de communication. Tous les retours de nos utilisateurs sont excellents. La deuxième c’est qu’avec nos partenaires nous continuons de nous développer puisque nous allons dans de nouvelles régions et nous proposons de nouveaux sports !

À plus long terme, nous souhaitons, que le sport amateur soit la norme dans la stratégie de communication par le sport des grandes entreprises. Le sport amateur n’est pas mieux ou moins bien que le sport professionnel, il est complémentaire avec un ROI insoupçonné.

