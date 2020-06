Le pilote de F1 Valtteri Bottas s’associe à Polar en tant qu’athlète mondial officiel

La marque Polar, spécialiste des technologies portables pour le sport et le fitness, annonce son nouveau partenariat avec le pilote finlandais Valtteri Bottas, vice-champion du monde 2019 et utilisateur de la marque depuis plusieurs années.

Poussant son entraînement encore plus loin pour préparer une saison 2020 de Formule 1 qui s’annonce marathon avec notamment 8 courses en 2 mois, le pilote Mercedes a fait de la randonnée et du vélo sur les terres finlandaises et à Monaco avec sa nouvelle Polar Grit X, la montre multisports Outdoor composée de nombreuses fonctionnalités d’entraînement avancées.

Au cours des dernières années, Polar a introduit une série de produits et équipements d’entraînements connectés qui couvrent tous les niveaux de condition physique, des amateurs de tous les jours aux athlètes professionnels. Polar fournit des données détaillées et précises couvrant une variété d’éléments tels que la charge d’entraînement, la récupération, la puissance en course à pied et le sommeil et les simplifie avec un guidage personnalisé et intuitif. Les outils complets d’analyse d’entraînement et faciles d’utilisation de Polar aident chacun à mieux comprendre ses performances et à atteindre ses objectifs plus rapidement.

Valtteri Bottas : « Mon expérience avec Polar a en fait commencé avec mes parents. Il y a des années, ils m’ont donné ma première montre Polar en cadeau pour m’aider à améliorer mon entraînement et mes performances, et je n’ai plus jamais quitté la marque. Polar offre le meilleur de la technologie et de la précision de la fréquence cardiaque, sans parler des incroyables fonctions d’entraînement et de récupération qui apportent tellement d’informations sur tous les aspects de mes entraînements. Je suis vraiment ravi de pouvoir enfin officialiser cette relation ». Tomi Saario, PDG de Polar Electro : « Valtteri est un athlète incroyable et un exemple évident de ce pourquoi nous travaillons chez Polar. En tant qu’entreprise qui a lancé toute l’industrie des technologies portables pour le sport, nos années d’engagement sur la précision, la technologie scientifique et la facilité d’utilisation, sont destinées à aider les gens de tous types-des professionnels aux sportifs occasionnels – à progresser. Grâce à cet objectif et cette motivation, Polar continue d’être une force sur le marché, et nous sommes ravis d’accueillir dans l’équipe un partenaire à la vision similaire comme Valtteri ».

