Canal+ met les bouchées doubles pour la reprise de la Formule 1

Le Championnat du Monde 2020 de Formule 1 débutera dimanche 5 juillet en Autriche sur le circuit du Red Bull Ring. Après plus de 6 mois d’attente après la dernière course, à Abu Dhabi le 1er décembre 2019, Canal+ va mettre les bouchées double pour satisfaire les fans de F1 avec la programmation d’un rendez-vous exceptionnel : « En Pole », tous les jours de la semaine précédant le Grand Prix, à 19H sur Canal+ Décalé.

Toute la semaine avant la course, sur Canal+ Décalé, « En Pole, l’émission » présentera toutes les infos sur la saison et pour ce premier Grand Prix de la saison 2020. Ce rendez-vous présenté par Thomas Sénécal ou Margot Lafitte aura également un volet culture, cinéma et lifestyle avec des invités comme Benjamin Biolay ou Claude Lelouch.

Toute la semaine et tout le week-end, une programmation spéciale avec de grands films liés aux sports mécaniques à l’image de Rush ou Senna ainsi qu’un grand nombre de documentaires Sport Reporter sur l’histoire des Grands Prix, sont prévus sur Canal+ et Canal+ Décalé.

Enfin, le week-end « En Pole » est un grand rendez-vous autour du Grand Prix. L’intégralité des sessions de qualifications et des courses, et ce pour toutes les catégories y compris la Formule 2 et la Formule 3, sont programmées sur CANAL+. Le consultant Jean Alesi sera de la partie : il commentera la course de Formule 2 et sera en plateau avant et après la course de Formule 1. Le mot d’ordre de ce week-end « En Pole » : une immersion totale avec Franck Montagny et Laurent Dupin en direct depuis l’Autriche. En point d’orgue, le Grand Prix sera commenté par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve.

LUNDI 29 JUIN 2020 – CANAL+DECALE

19h – Documentaire sport : 1000, une autre histoire de la F1

20h – En Pole, l’émission. Invité : Benjamin BIOLAY

20h45 – Rush

22h50 – Documentaire sport : Pironi / Villeneuve, Rouge sang

MARDI 30 JUIN 2020 – CANAL+DECALE

19h20 – Documentaire sport : Monaco, entre les murs

20h – En Pole, l’émission. Invité : Claude Lelouch

20h45 – Le Mans

22h40 – Documentaire sport : Sur la piste du Grand Prix de France

23h45 – Documentaire sport : Le Raidillon de Spa, au pied du mur

MERCREDI 1ER JUILLET 2020 – CANAL+DECALE

19h25 – Documentaire sport : Jeunes pilotes, permis de rêver

20h – En Pole, l’émission. Invité : Cyril Abiteboul

20h45 – Senna

22h40 – Documentaire sport : Prost 1993, L’enfer du champion

23h15 – Documentaire sport : Charles Leclerc, à toute vitesse

JEUDI 2 JUILLET 2020 – CANAL+DECALE

19h30 – Documentaire sport : Invisible : Le pit stop

20h – En Pole, l’émission. Avec Julien Febreau et Jacques Villeneuve

20h45 – Week of a champion

22h40 – Retro F1 2019

00h05 – Documentaire sport : Mercedes, dans les coulisses

VENDREDI 3 JUILLET 2020 – CANAL+

Journée spéciale encadrée par le plateau « En Pole, l’émission »

10h10 – F2 Chasing the dream, episode 1

10h50 – Essais 1, Grand Prix d’Autriche

13h – Retro F1 2019

14h50 – Essais 2, Grand Prix d’Autriche

16h50 – Formule 2, Qualifications

17h45 – Formule 3, Qualifications

SAMEDI 4 JUILLET 2020 – CANAL+

Journée spéciale encadrée par le plateau « En Pole, l’émission »

08h40 – Le Mans

10h20 – Formule 3, Course 1

11h20 – F2 Chasing the dream, episode 2

11h50 – Essais 3, Grand Prix d’Autriche

13h05 – Senna

14h50 – Formule 1, Qualifications

16h35 – Formule 2, Course 1

18h20 – Documentaire sport : Pironi / Villeneuve, Rouge sang

DIMANCHE 5 JUILLET 2020 – CANAL+

Journée spéciale encadrée par le plateau « En Pole, l’émission »

08H15 – F2 Chasing the dream, episodes 3, 4 et 5

09H40 – Formule 3, Course 2

11H05 – Formule 2, Course 2

12H30 – En Pole, l’émission

14H15 – La Grille

15H05 – Formule 1, Grand Prix d’Autriche

16H50 – Le Podium

17H00 – Formula One

