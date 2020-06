Liv Cycling dévoile Liv Committed et réaffirme son engagement pour les femmes dans le cyclisme

Liv Cycling, l’unique société entièrement dédiée aux femmes dans le vélo, a présenté au début de ce mois de juin sa campagne mondiale Liv Committed, et réaffirme son engagement pour les femmes dans le cyclisme.

La campagne Liv Committed met en lumière la façon dont Liv s’engage pour les femmes dans toutes les disciplines du cyclisme, à tous les niveaux et tout au long de l’évolution des cyclistes – des premières fois à vélo jusqu’aux cyclistes professionnelles.

“Alors que certaines marques de cycle ont réduit voire arrêté le développement spécifique pour les femmes, nous restons fidèles à nos convictions en élaborant des vélos spécifiquement conçus pour les femmes, tout en réduisant les différences et en proposant plus de choix pour chacune.”

explique Bonnie Tu, fondatrice de la marque Liv Cycling et Présidente du Groupe Giant regroupant les marques Giant, Liv, Momentum et Cadex.

« S’il n’y a pas de différence entre les femmes et les hommes, alors concevons des vélos pour femmes et les hommes y ajouteront des composants pour eux et des détails spécifiques. »

Accompagnée du Team WorldTour CCC-Liv, des athlètes Liv Racing : Ayesha McGowan et Rae Morrison, Pilote Enduro, mais aussi d’autres leaders du cyclisme féminin, la campagne Liv Committed met en lumière le peu de femmes qui pratiquent le cyclisme et les disparités qui existent au sein de ce sport.

“Quand j’ai commencé la compétition en 2006, je n’envisageais pas en vivre ou devenir une professionnelle à temps plein. L’opportunité s’est présentée à moi et au même moment le cyclisme féminin a évolué, que ce soit dans la pratique loisir ou au niveau professionnel. J’ai été positivement étonnée de constater que les femmes cyclistes étaient de plus en plus reconnues grâce à des personnalités et des marques – comme Liv – qui poussent l’industrie à relever le niveau. » nous confie Marianne Vos, athlète du Team CCC-Liv et championne du WolrdTour 2019.

Liv consacre 100% de ses ressources pour les femmes et, en début d’année, elle annonçait d’importants investissements pour l’année en cours avec notamment l’ajout de 3 nouvelles recrues au sein du team Liv Racing, ce qui passe à 17 le nombre de riders ; ainsi que le recrutement de 2 femmes pour les accompagner sur la route, à savoir une mécanicienne et une team manager.

“Quand j’ai commencé il y a 6 ans, plus je prenais part aux compétitions professionnelles plus je me rendais compte du manque flagrant de représentation dans l’industrie du cycle que ce soit en marketing, en vidéos, dans les magazines et sur les fils d’actualités des réseaux sociaux de quasiment toutes les marques de cycle. Et quand l’industrie a finalement commencé à faire une place à la femme, ça a été avec des femmes blanches principalement.” affirme Ayesha McGowan. “Avec Liv, je m’engage à accueillir toutes les cyclistes, quelle que soit leur couleur de peau et vois ainsi notre industrie représenter toutes les femmes qui aiment rouler. ”

Malgré l’impact du COVID-19, qui a changé le monde, Liv a poursuivi ses investissements dans le soutien des femmes dans le monde du cycle en devant partenaire féminin officiel des Enduro World Series (EWS) et en mettant en avant la seule équipe 100% féminin du championnat. Liv continue également de supporter le WorldTour team CCC-Liv pour la seconde année consécutive, regroupant le 15 cyclistes féminines les plus accomplies au mode avec notamment 4 nouvelles recrues pour 2020. Investir dans des activations 100% femmes réussies lors d’événements internationaux comme LivWomen’s Only Trail Session au Crank worx de Rotorua et continuer à soutenir le collectif Ladies All Ride aide à construire une communauté internationale de femmes VTTistes.

Pour aider les femmes cyclistes à faire face aux mois passés, Liv Cycling a étendu sa présence en ligne avec l’ensemble de ses équipes à travers le monde. En Mars,la « Liv TV » a été lancée avec la mise en ligne dans un premier des anciennes vidéos incluant des tutos et les histoires inspirantes de nos athlètes. En plus de ces contenus, on retrouve aussi la toute dernière vidéo , élément central de la campagne « Committed » que vous pouvez retrouver ci-dessous :

« Le but de la campagne Liv Committed est de mettre en lumière l’engagement inflexible de Liv envers les femmes,” poursuit Bonnie Tu. “Nous savons qu’il y aura un jour où nous pourrons à nouveau rouler tous ensemble. Jusque-là, nous continuerons à chercher des moyens significatifs d’établir des liens entre les femmes et de les inspirer et les motiver à se lancer à vélo.”

Après le lancement de la campagne, Liv accueillera une série de question-réponses sur Instagram avec Bonnie Tu et les athlètes du team Liv Cycling. Ces sessions permettront de connecter toute la communauté autour de divers sujets dont le cyclisme, l’importance de concevoir des vélos pour femmes, les entraînements et notamment et les entraînements virtuels pour motiver les femmes quelle que soit leur pratique.

La campagne LivCommitted sera lancée mondialement dans plus de 40 pays dont les Etats-Unis, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Australie, le Canada, Taïwan, le Japon, la Corée et les Pays-Bas. Elle prendra forme en ligne, sera diffusée en ligne.

