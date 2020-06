World Football Summit Live, le nouveau rendez-vous du foot-business mondial

Ronaldo Nazário, et Octagon Brasil ont fait équipe pour lancer du 6 au 10 juillet, pour donner le coup d’envoi du nouveau départ de la saison de football suite aux événements liés au Covid-19. La légende du football brésilien et actuel président du club de football espagnol du Real Valladolid,, etont fait équipe pour lancer WFS Live powered by Octagon , un événement en ligne qui réunira les leaders mondiaux du secteur,, pour donner le coup d’envoi du nouveau départ de la saison de football suite aux événements liés au Covid-19.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, le publicitaire et président exécutif de S4 Capital, Sir Martin Sorrell, le président de LaLiga, Javier Tebas, le VP for Global Sports and Entertainment Partnerships de Coca-Cola, Ricardo Fort, le président de Brighton et Hove Albion, Paul Barber, et les champions du monde Vicente del Bosque, Iker Casillas, David Villa et Juan Mata figurent d’ores et déjà sur la longue liste des intervenants de cette conférence qui vise à sa taille une place parmi les conférences internationales de premier rang dans le monde du football , aux côtés notamment de Soccerex.

Ces grands noms du secteur seront réunis pour discuter des principales questions et actualités du monde du football, ainsi que des défis et des opportunités post-COVID-19.

Les conférences du WFS Live powered by Octagon se dérouleront de 14h à 18h (CEST) mais la plateforme en ligne est déjà active.

« La plateforme digitale vous permettra de profiter de toutes les fonctionnalités qui font des événements WFS des rendez-vous professionnels appréciés par les différents membres et « delegates ». Cette fois-ci, aux conférenciers de haut niveau et aux occasions multiples de networking s’ajoutent de nouvelles opportunités d’interaction grâce aux derniers outils technologiques (chat, salles de réunion virtuelles, appels vidéo individuels ou en groupe, ateliers en ligne, stands virtuels, etc.) », permettant ainsi de développer les interactions tout en respectant les recommandations sanitaires de l’OMS.

Et nous ne vous parlons pas de cet événement pour rien car Sportsmarketing.fr et le World Football Summit ont tout récemment noué un partenariat qui vous permettra de bénéficier d’une réduction exclusive de -10 euros. En effet, inscrivez-vous sans plus attendre à cet événement en ligne de 5 jours, à prix réduit avec le code WFSLIVESPORTSMARKETING, en cliquant ici !

Comments

comments