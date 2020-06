Uhlsport présente les nouveaux ballons officiels de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT

La LFP et uhlsport ont dévoilé ce matin les ballons officiels de la Ligue 1 Uber Eats, nommé Elysia et le ballon officiel de la Ligue 2 BKT, Triomphéo.

Utilisés en match officiel dès la première journée de championnat, ces nouveaux ballons intègrent quelques nouveautés, au niveau design par exemple pour Elysia, qui laisse apparaître les panneaux en hexagone, symbole de la France et du trophée de la Ligue 1 Uber Eats, le ballon propose aussi cette année une étoile stylisée et de nouvelles couleurs : marine, jaune fluo et rouge fluo.

Le ballon Elysia, lui, concentre « la quintessence du savoir-faire technologique uhlsport » dixit le communiqué de presse de la LFP. Son design exclusif et novateur a été spécialement développé pour la Ligue 1 Uber Eats. Son nom, double référence aux champs élyséens de la mythologie « réservés aux hommes vertueux et aux héros » et au lieu de célébration des victoires françaises, fait écho au ballon de la Ligue 2 BKT : le Triomphéo.

« Triomphéo reste fidèle aux caractéristiques reconnues et appréciées par tous les joueurs de la Ligue 2 BKT que ce soit pour la fiabilité de trajectoire ou la réactivité du ballon. »

uhlsport a développé une gamme complète de ballons Elysia et Triomphéo pour la pratique en club et de loisir, disponibles dans tous les magasins de sport. Partenaire historique de la Ligue de Football Professionnel, uhlsport est le fournisseur du ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT pour cinq saisons, depuis 2017-2018 et jusqu’à 2021-2022.

