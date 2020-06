GO Sport renforce son programme de fidélité Mercure en y ajoutant la natation, le football et le basket.

Lancé en août dernier, le programme Mercure de GO Sport a déjà séduit plus de 10 000 clients. Aujourd’hui, à l’aube du déconfinement et de ce fameux « monde d’après », la marque fait évoluer son programme pour proposer trois nouvelles disciplines sportives. Désormais, en plus du running, de la marche sportive et du vélo, il sera possible de cumuler des euros fidélité dès le premier km de nage ou encore en disputant un match de football ou de basket.

Autre évolution, pour la synchronisation des performances sportives de ces deux dernières disciplines, le programme Mercure s’appuiera désormais sur Sport Easy, l’application dédiée aux sports collectifs qui compte plus de 800 000 utilisateurs actifs en France. Concernant la natation, la synchronisation des performances se fera via les applications déjà présentes sur le programme, à savoir Strava, Runkeeper, Polar, Garmin et Fitbit.

Pour découvrir ce qu’est le programme, on vous laisse cette découvrir cette vidéo de la marque, produite par Wheesper Production, qui met en scène Laury Thilleman, ancienne Miss France (en 2011 pour être précis), devenue aujourd’hui présentatrice TV après notamment un passage sur Eurosport.

Avec l’enrichissement de son programme Mercure, GO Sport entend poursuivre le déploiement de sa nouvelle stratégie de coach bienveillant avec « l’ambition de reconnecter l’expérience client avec une pratique sportive ludique et gratifiante pour mettre le dépassement de soi à la portée de tous » dixit le communiqué de presse de la marque.

Benjamin Robinet, Directeur Marketing, Digital & Merchandising de GO Sport, a déclaré :

« En récompensant financièrement la pratique sportive des français, GO Sport met en action ce qui l’anime au quotidien : motiver le plus grand nombre à pratiquer une activité physique régulière et accompagner les sportifs, quel que soit leur niveau et leur discipline, dans l’atteinte de leurs objectifs. Le football, le basket et la natation étant des sports plébiscités par les Français, il était primordial pour nous de les inclure dans notre programme. Plus de 10 000 clients nous ont déjà rejoints, et nous sommes très fiers de participer aussi concrètement à leur motivation au quotidien ! »

Alors que le confinement a prouvé que le sport était l’un des piliers au bien-être moral et physique de chaque concitoyen, GO Sport entend donc capitaliser sur cet engouement en proposant une offre qui allie pratique physique et récompense matérielle sur les produits distribués en magasin.

