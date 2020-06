E-Cotiz devient Joinly et renforce son offre de gestion en ligne des associations pour les aider à réussir la rentrée sportive et relancer la pratique en club

Alors que le sport reprend progressivement ses droits, 360 000 associations doivent préparer la rentrée sportive. Entre l’impact financier de la crise sanitaire et la crainte de ne pas voir revenir les adhérents, les clubs vont jouer leur avenir à la rentrée. Dans ce contexte, E-Cotiz, dont la vocation est d’accompagner quotidiennement les associations dans leur gestion, propose de nouvelles fonctionnalités au plus près des besoins des associations et des attentes des adhérents. Une évolution marquée par un nouveau nom, des nouvelles couleurs mais surtout d’un nouvel écosystème digital. E-Cotiz devient Joinly et réaffirme sa volonté de faciliter les tâches administratives des bénévoles des clubs, pour leur permettre de continuer de développer la pratique sportive et de créer du lien social.

Depuis sa naissance en 2014, E-Cotiz accompagne quotidiennement les associations, et plus particulièrement les associations sportives, dans leur gestion administrative. L’objectif de ses fondateurs, Jauffray Dunyach et Aurélie Hoefs, a toujours été de trouver des moyens de libérer le temps des bénévoles habituellement passé sur certaines tâches administratives, pour leur permettre de continuer à transmettre l’apprentissage d’un sport, d’une passion ou d’un art, et à organiser le partage de leurs valeurs.

Cela fait désormais plus de 6 ans qu’E-Cotiz permet aux structures associatives de digitaliser leurs inscriptions et paiements grâce à sa plateforme en ligne. Experte sur le secteur du sport amateur et dans sa volonté d’œuvrer pour son développement, elle a su également accompagner les Fédérations sportives dans leurs missions auprès des clubs, en leur proposant des solutions adaptées et sur mesure. Près de 8 000 structures associatives font confiance à E-Cotiz, et 10 Fédérations sportives en sont partenaires (Fédération Française de Voile, Fédération Française de Basket-Ball, Fédération Française de Judo, Fédération Sportive des ASPTT, Fédération Française de Savate, Fédération Française de Lutte, Fédération Française de Ski, Fédération Française de Surf, Fédération Française de Baseball Softball, Union Nationale du Sport Scolaire).

E-Cotiz devient Joinly afin d’apporter aux associations un service et un accompagnement optimal tout au long de leur digitalisation. Sa mission reste la même, faire gagner du temps aux dirigeants d’associations ainsi qu’aux bénévoles, pour leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : leur engagement, la pratique et le partage avec leur communauté.

Jauffray Dunyach, co-fondateur de Joinly : « La crise sanitaire nous a montré que nous avions plus que jamais besoin du sport dans nos vies, mais elle a aussi été un moment difficile pour les associations sportives. Il est important que les adhérents reviennent s’inscrire en clubs. Nous avons donc créé un outil pour faciliter les inscriptions sur internet. Cette solution permet aussi aux bénévoles de concentrer leur temps sur l’essentiel : promouvoir le sport et créer du lien. Joinly se met au service du sport amateur, pour soutenir la reprise de la pratique du sport en France et le maintien de la vie associative ».

Comments

comments