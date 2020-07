Nike Football dévoile le nouveau maillot domicile du club londonien de Chelsea

En ce premier jour du mois de juillet, l’équipementier américain Nike, sponsor officiel du club londonien de football de Chelsea, a levé le voile sur le nouveau maillot domicile pour la saison 2020-21, un maillot qui « allie les dernières innovations sportives à la finesse de la fine couture londonienne », dixit le communiqué de presse de la marque.

Inspiré par la longue association entre la ville de Londres et les maîtres tailleurs, caractérisés par leur savoir-faire unique, le nouveau maillot des Blues à domicile s’aventure dans le domaine de la mode : « un classique luxuriant, texturé et moderne », qui convient parfaitement à ce club, basé dans la capitale la plus « huppée » du Vieux Continent.

Tout comme Chelsea est tissée dans le tissu de la vie londonienne, le riche héritage de la mode de la ville est tissé dans les nouveaux maillots, à travers le bleu traditionnel rehaussé d’un subtil motif à chevrons sur toute la surface et garni de fioritures sur mesure.

« Le maillot est vraiment, vraiment intelligent – très Chelsea », déclare l’attaquant britannique Tammy Abraham. « Vous pouvez voir l’histoire derrière ce maillot avec son apparence et toutes les petites touches qui vous rappellent ce qu’est un très beau maillot. »

Le nouveau look de Chelsea est composé du maillot bleu, d’un short bleu et de chaussettes blanches. Le motif à chevrons couvre à la fois la chemise et le short, créant un effet texturé sophistiqué. Le maillot est encadré par un col et une bordure bleu foncé profond sur les manches. Bien évidemment, on y retrouve le monogramme « CFC » frappé sur les coutures placées aux extrémités du maillot des Blues de Frank Lampard.

« Je suis vraiment excité de porter ce kit lorsque nous reprendrons sur le terrain pour la saison 20-21 », a déclaré l’attaquante Fran Kirby, internationale anglaise évoluant à Chelsea. « Gagner la ligue a été un moment incroyable pour le club et nous serons fiers de porter le nouveau kit en tant que champions la saison prochaine. »

Un ruban bleu foncé coule sur les côtés du torse et est gravé de la phrase «The Pride of London». La police et le lettrage indigo rappellent les étiquettes cousues à l’intérieur des costumes fabriqués à Londres. Des chaussettes blanches décorées d’un Nike Swoosh et d’un lion de Chelsea complètent un look pointu de la tête aux pieds.

« Londres est l’épicentre de la couture anglaise et le maillot s’inspire de ce métier emblématique », explique Scott Munson, vice-président de Nike, Nike Football Apparel. « Nous avons rendu hommage au travail de ces tailleurs qualifiés en utilisant des détails et des garnitures sur mesure pour créer une esthétique vraiment nette, qui complète l’identité unique de Chelsea. »

Le maillot domicile Chelsea 2020-2021 sera porté pour la première fois le 1er juillet lors du match de Premier League du club contre West Ham. Le maillot sera lui disponible le 9 juillet sur Nike.com et dans les différents points de vente autorisés, comme la boutique en ligne de notre partenaire

