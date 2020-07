2K Games lève le voile sur les athlètes présents sur la jaquette de NBA 2K21

L’éditeur de jeux vidéos américain, 2K Games, a dévoilé aujourd’hui la liste complète des athlètes qui seront sur la jaquette de NBA® 2K21, la prochaine version de la série de simulation de jeux vidéo NBA la plus vendue de la dernière décennie.

En effet, sur les versions PlayStation®5 et Xbox Series X de NBA 2K21, on pourra retrouver Damian Lillard (meneur des Portland Trail Blazers et cinq fois All-Star NBA), Zion Williamson (rookie intérieur des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, 1er choix de la NBA Draft 2019). Enfin, pour célébrer la mémoire de Kobe Bryant, tragiquement disparu dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier, 2K Games a confirmé la sortie d’une édition spéciale du jeu, intitulée « Mamba Forever », qui remplacera la traditionnelle édition « Légende » du jeu. C’est la troisième fois que Kobe Bryant apparaitra sur la jaquette du jeu (après NBA 2K10 et l’édition Légende de NBA 2K17) mais on aurait bien évidemment souhaité que cette troisième apparition se fasse dans d’autres circonstances.

« Chacun des athlètes sur la jaquette symbolise différentes facettes du basketball : Damian Lillard domine les parquets de nos jours alors que Zion Williamson est le porte-parole de la nouvelle génération de superstars de la NBA, et que dire de Kobe ? » a déclaré Alfie Brody, Vice-Président en charge du Marketing pour NBA 2K. « Ces trois athlètes représentent le passé, le présent et l’avenir du jeu. Les annonces d’aujourd’hui ne sont que les premières pour NBA 2K21 ; ce sera une grande année pour les fans de basket-ball et pour les gamers de NBA 2K, croyez-moi ! »

NBA 2K21 sera disponible le 4 Septembre prochain et dès aujourd’hui en pré-commande. Le jeu vidéo sera aussi disponible sur les nouvelles consoles , à savoir la PlayStation®5 et la Xbox Series X, à temps pour les fêtes de fin d’année. « NBA 2K21 est une véritable avancée dans l’histoire de la franchise » a déclaré Greg Thomas, président de Visual Concepts, le studio qui développe le jeu. « Nous avons combiné notre expérience et notre expertise en développement afin d’offrir le meilleur jeu vidéo possible. Pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X, nous avons décidé de repartir d’une feuille blanche afin d’exploiter au maximum la puissance et la technologie de ces consoles. »

Au delà de cette première annonce, NBA 2K devrait reprendre la parole afin de dévoiler à minima les premières chansons sélectionnées pour la bande originale du jeu, les premières images et informations concernant le gameplay et les fonctionnalités du jeu.

Rendez-vous donc le 4 septembre prochain pour la sortie de NBA 2K21 sur PlayStation® 4, Xbox One, Nintendo Switch™, Windows PC and Google Stadia !

