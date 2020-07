Siemens et le FC Bayern Munich prolongent leur idylle de 3 ans

Après trois saisons ensemble, Siemens et le FC Bayern Munich ont décidé de prolonger leur collaboration pour trois années supplémentaires. Les deux géants de leur secteurs vont donc poursuivre leur « Partenariat Performance » jusqu’à la fin de la saison 2022/23, en continuant de collaborer pour la recherche de technologie et solutions innovantes et le développement d’infrastructures et de produits digitaux.

De plus, cette collaboration sera renforcée, et ce dès la saison à venir, par un nouveau pilier, à savoir le développement durable, qui prendra la forme de développement de nouvelles solutions de gestion et de stockage de l’énergie au sein de l’Allianz Arena, le stade du club, et au centre d’entraînement. Ces nouvelles technologies permettront au FC Bayern Munich de prendre les devants concernant l’efficacité énergétique du club (tant d’un point de vue sportif qu’administratif), permettant ainsi au club bavarois de rester parmi les leaders européens dans ce domaine.

« Siemens et le FC Bayern sont deux marques à la réputation mondiale. Nous sommes unis par notre passion commune pour la haute performance et la qualité. Ce nouvel accord nous permettra d’élever notre partenariat à un niveau inégalé. Dès aujourd’hui, notre expertise et nos solutions seront encore plus présentes, surtout en ce qui concerne les nouvelles technologies et le développement durable » a déclaré Joe Kaeser, PDF de Siemens AG.

Karl-Heinz Rummenigge, Président du Conseil d’Administration du FC Bayern Munich AG, a ajouté : « Depuis le premier jour de ce partenariat, nous avons travaillé en liens serrés avec Siemens et avons placé la confiance au cœur de notre relation. Nous sommes par conséquent extrêmement heureux de continuer cette aventure ensemble à l’avenir et nous sommes persuadés que nous gagnerons mutuellement à différents niveaux de ce partage de connaissances et d’expérience. »

Au-delà des solutions Siemens déjà implémentées à l’Allianz Arena, à Saebener Strasse (le centre d’entrainement du club) et à l’Audi Dome, de nouveaux produits et solutions ont été développés au cours de ces dernières années dans le cadre du partenariat, à commencer par des projets comme la « Greenkeeper App », une application et plateforme qui analyse la qualité du terrain de l’Allianz Arena grâce à des capteurs connectés placés partout sur le terrain. L’information recoltée, couvrant des points de données comme la luminosité, la température, l’humidité, le taux de sel et la force du vent, utilise le système d’exploitation MindSphere, développé par Samsung. Les données sont alors analysées au sein de l’application et transformées en recommandation et actions concrètes afin d’améliorer la gestion de la pelouse, variable devenue essentielle et vitale dans le football moderne.

Herbert Hainer, Président du Conseil de Surveillance du FC Bayern Munich et ancien CEO d’adidas, a déclaré : « Dans le football ou le basket-ball, notre partenariat avec Siemens nous a permis d’établir et renforcer le lien entre innovation et développement durable. Nous continuerons cet engagement et nous espérons voir apparaître de nouveaux produits et de nouvelles solutions dans le cadre de notre Partenariat Performance durant les trois prochaines années. »

