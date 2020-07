Schneider devient marque officielle du Top 14 pour les 3 prochaines saisons

La Ligue Nationale de Rugby annonce que Schneider, marque du groupe Schneider Consumer Group, devient marque officielle du Top 14 à partir de la saison 2020-2021 et ce, jusqu’en juin 2023. L’agence « Comme un Poisson dans l’Eau Productions » de Caroline Bocquet accompagnera Schneider dans l’activation de ce partenariat.

En devenant marque officielle du Top 14 dans le secteur du gros et du petit électroménager et des téléviseurs, la marque Schneider aura l’opportunité de développer une gamme de produits sous licence Top 14. Schneider Consumer Group bénéficiera non seulement d’un droit d’exploitation des signes distinctifs du Top 14 Rugby (logo et dénomination) ainsi que des noms et logos des clubs de Top 14 dans un cadre collectif sur ses supports de communication, mais aura également la possibilité d’exposer des produits de sa marque à l’occasion des matches de phase finale du Top 14.

Schneider pourra compter sur les relais puissants des grands événements organisés par la Ligue Nationale de Rugby, comme la Nuit du Rugby ou encore le Top 14 Rugby Tour pour mettre en place des ateliers de cuisine et aller à la rencontre des fans du Top 14 dans toute la France.

Philippe Samuel, Président de Schneider Consumer Group : « En devenant partenaire du Top 14, nous associons Schneider au meilleur championnat de rugby du monde. Les valeurs de ce sport sont proches des nôtres, et nous partageons notamment le dépassement de soi, le respect de l’autre et la passion de bien faire. En tant que société française, il nous paraissait important de sponsoriser une autre très belle marque hexagonale, leader international incontesté dans son domaine. Par ce partenariat, nous apportons également tout notre soutien au rugby national en ces temps compliqués. Cette signature est un pari sur l’avenir et nous avons hâte de pouvoir faire vivre cette collaboration à travers de nombreux évènements et activations dans les mois à venir. L’agence de communication Comme Un Poisson Dans l’Eau Productions qui a su nous convaincre grâce à sa créativité et son expertise dans le domaine du rugby, nous accompagnera dans la mise en valeur de ce partenariat ». Paul Goze, Président de la Ligue Nationale de Rugby : « Nous sommes très heureux de nous engager dans la durée avec un partenaire comme Schneider Consumer Group pour la marque Schneider qui accompagne les Français dans leur vie quotidienne depuis près de 100 ans. Dans une période d’incertitude comme celle que nous vivons suite à la pandémie du Covid19, nous sommes fiers de pouvoir compter sur Schneider Consumer Group qui démontre ainsi son attachement et sa confiance au rugby professionnel français. L’engagement de Schneider Consumer Group aux côtés du Top 14 jusqu’en juin 2023 est aussi un marqueur fort de l’attractivité de notre championnat, ce dont nous nous félicitons. »

