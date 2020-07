Betclic, nouveau partenaire de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT

Dès la saison 2020/2021 et pour les trois prochaines saisons, Betclic devient ainsi la plateforme officielle de paris sportifs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT.

Leader historique du pari sportif en ligne sur le territoire, Betclic a déjà conquis plus de 9 millions de joueurs de toutes les générations, « par ses interfaces mobiles performantes et sa marque moderne et dynamique. » dixit le communiqué de la LFP.

Ce partenariat oeuvrera à offrir des opportunités intéressantes pour recruter et engager de nouveaux fans sur le digital, notamment les 18-35 ans, cible de choix pour le parieur et bien évidemment coeur de cible des compétitions organisées par la LFP.

Dès la reprise des championnats, Betclic « proposera de nombreuses activations physiques, en ligne et sur les réseaux sociaux aux fans de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT afin de rendre le spectacle toujours plus passionnant tous les week-ends. »

Didier Quillot, Directeur général exécutif de la LFP, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Betclic comme partenaire de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT. L’arrivée de ce nouveau partenaire démontre l’attractivité de nos deux compétitions. Aux côtés de Betclic, une entreprise moderne et forte auprès des jeunes, nous trouvons le meilleur partenaire pour nous accompagner dans nos enjeux de recrutement et d’engagement sur le digital. »

Nicolas Béraud, fondateur et Directeur général de Betclic :