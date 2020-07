L’Olympique Lyonnais débutera ses matchs amicaux avec un maillot inédit signé Emirates

Annoncé en février dernier , la compagnie aérienne Emirates a donc pris possession du maillot de l’Olympique Lyonnais pour une durée de 5 ans. Aujourd’hui marque la première grande étape de ce partenariat puisque le célèbre club français jouera son prochain match (amical certes) avec un maillot portant un symbole de la compagnie aérienne émirats.

En effet, pour l’occasion, Emirates a décidé de ne pas afficher sa traditionnelle accroche « Fly Emirates » mais d’apposer les mots « Dubai is Open » pour le match entre Lyon et l’OGC Nice qui se déroulera ce samedi 4 juillet à 18h30 au Groupama Stadium.

Cette décision, émanant directement du Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, PDG d’Emirates Group, permettra ainsi de communiquer sur la réouverture de Dubaï au tourisme. Ce message sera d’ailleurs visible sur la panneautique digital autour du terrain et sera portée par les autres partenaires d’Emirates en Europe, dont le Real Madrid et Arsenal.

Diffusé sur Canal+ et en ligne sur OL Play plus tard dans la soirée, cette première rencontre de l’Olympique Lyonnais permettra au club dirigé par Jean-Michel Aulas d’étrenner son nouveau sponsor maillot, et ce avant la présentation officielle des maillots de la saison 2020/21, conçus par l’équipementier du club, adidas Football, et qui porteront bien le logo « Fly Better ».

Comments

comments