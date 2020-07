La cyclosportive du Tour de Savoie Mont-Blanc devient le Panini Climb Challenge

Le Panini Climb Challenge est une cyclosportive ouverte à tous qui se déroulera dans la matinée du 8 août 2020 entre Aix-les-Bains et le mont Revard. Les participants pourront se mesurer les uns aux autres lors d’un contre-la-montre en côte de 22,4 km, théâtre de la 5ème et dernière étape du Tour de Savoie Mont-Blanc qui aura lieu dans l’après-midi.

Alors que la deuxième édition de l’album Panini Tour de France vient de sortir, associer la marque à cet événement est pour Panini une belle opportunité de toucher un public à la fois passionné et pratiquant. Chaque concurrent se verra offrir l’album Panini Tour de France 2020 lors de son inscription.

Pierre-Maurice Courtade, directeur de Live for Event, filiale de PMC consultant : « Panini est une marque très grand public et très populaire, dont l’image correspond parfaitement aux valeurs véhiculées par le cyclisme : un sport proche des gens et du public. Le naming de notre cyclosportive du Tour de Savoie Mont-Blanc 2020 en tant que Panini Climb Challenge est apparu comme une évidence. Nous sommes très heureux de cette collaboration. »