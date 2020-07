Roger Federer et son équipementier On Running dévoilent The Roger, la chaussure éponyme du tennisman suisse

L’équipementier running, On, a dévoilé aujourd’hui THE ROGER Centre Court 0-Series, une toute nouvelle chaussure faisant suite à l’annonce, fin de l’année dernière, de l’arrivée de la légende du tennis, Roger Federer, au sein de l’équipe On.

Depuis l’annonce du partenariat en novembre 2019, Roger Federer et On ont mis leurs efforts et rêves en commun afin de réinventer la basket de tennis classique en y apportant les dernières technologies en termes de confort. « C’est un changement radical par rapport à la façon dont la plupart des baskets de tennis sont encore construites avec des semelles en caoutchouc lourdes. » dixit le communiqué de presse de la marque.

« Le design minimaliste et le confort des chaussures On m’ont séduit il y a des années », dit Roger. « Je voulais apporter cette même légèreté à une basket tennis, ce même confort et cette même agilité, à porter au quotidien. (…) J’adore travailler avec l’équipe On en y apportant mes connaissances en chaussures de performance et mon attrait tout particulier pour la mode. Je suis fier de faire partie de la création de THE ROGER, une basket inspirée par l’univers du tennis, la plus confortable qu’il soit », a ajouté la légende du tennis. « Nous aimons découvrir le monde et nous aspirons à le protéger. C’est pourquoi cette nouvelle génération de baskets a été créée de façon plus écologique », commente David Allemann, co-fondateur d’On. « THE ROGER est confectionnée en cuir vegan et a été construite pour être légère et ce afin de réduire la consommation de matière. Le résultat est une empreinte écologique beaucoup plus basse pour ce produit. »

En effet, le cuir vegan ne représente que 30% de l’empreinte que le cuir animal peut avoir.

Et maintenant, passons aux choses sérieuses : comment se procurer THE ROGER ? Déjà, il faut savoir que cette chaussure est une édition limitée, produite à 1 000 exemplaires seulement (chaque paire sera numérotée). La chaussure sera disponible par tirage au sort sur inscriptions (ouvertures des inscriptions du 06/07/20 au 08/07/20) sur on-running.com/theroger dès aujourd’hui et en magasin, mais uniquement et exclusivement chez Dover Street Market, un détaillant multi-marques qui a des boutiques à New York, Tokyo, Singapour, Pékin et Los Angeles.

D’un point de vue communication, On Running et Roger Federer ont vu grand pour ce lancement puisque le produit fut présenté aujourd’hui, lundi 6 juillet à 10h00, date anniversaire de la première victoire de Roger Federer à Wimbledon, il y a maintenant 17 ans. Ce lancement fut suivi par « Roger Live », un « événement virtuel » durant lequel Roger « va passer du temps avec certains de ses amis pour parler de tennis, de la vie et de tout en général. Ses fans auront aussi la possibilité de lui poser des questions et même de jouer au tennis avec lui, de manière interactive », et surtout en direct ! De quoi offrir une belle exposition à la marque, au partenariat et d’offrir une belle visibilité à ce produit, qui, on vous le rappelle, est une chaussure « lifestyle et ne sera disponible que dans les points de vente de Dover Street Market.

Comments

comments