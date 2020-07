Accor offre une expérience « Limitless » à des supporters du Paris Saint-Germain

Accor, partenaire maillot du Paris Saint-Germain, a dévoilé hier une vidéo d’une opération réalisée en janvier dernier dans plusieurs villes mondiales (Bangkok, Sao Paulo, Miami) avec des fans du Paris Saint-Germain, sur une idée de l’agence Havas Sports & Entertainment.

Tout démarre dans un magasin d’un célèbre équipementier nord-américain, sponsor du club francilien de Kylian Mbappé et Neymar, où les vendeurs tiennent un discours pour le moins surprenant auprès des clients venus se procurer un maillot du PSG : il n’y a plus de maillots neufs du club en boutique, seuls restent à la vente des maillots déjà utilisés. Beaucoup d’entre nous auraient alors mis un terme prématurément à la discussion et auraient fait marche arrière. Mais c’est là où se trouvait le « catch » puisque l’achat du maillot allait alors débloquer une expérience unique pour les fans qui allaient pouvoir rencontrer en personne le joueur du Paris Saint-Germain, en France, à Paris, au centre d’entraînement Ooredoo, avant de pouvoir bien évidemment assister à un match du club dans les meilleures conditions.

Toute cette opération fut documentée en vidéo, visionnable ci-dessous :

Cette opération avait donc pour objectif de mettre la lumière sur le partenariat entre Accor (et la marque ALL visible sur les maillots des joueurs) et le Paris Saint-Germain tout en jouant sur le côté émotionnel afin de créer et renforcer rapidement le lien avec le sponsor.

