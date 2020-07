Un lancement de maillot très original pour le club britannique de Southampton FC

Le club de Premier League de Southampton FC a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2020/21 de manière très originale et véritablement unique, via un jeu vidéo d’arcade, disponible en ligne et sur mobile uniquement, qui présente les visuels du maillot après avoir débloqué plusieurs niveaux.

Le jeu, produit par la célèbre agence interactive UNIT9, est intitulé « Defying the Odds since 1885 » (« Défie les lois de la probabilité depuis 1885 »), vous met dans la peau d’un joueur qui doit dribbler, éviter et passer les obstacles, inspirés par les grands moments de l’histoire du club dont le fameux transfert d’Ali Dia et un manager véreux du club de Liverpool FC (en effet, les Reds de Liverpool ont la réputation de « voler » les vedettes du club de Southampton).

Cette activation digitale, en plus de dévoiler le maillot, permettra aux vainqueurs du classement final de gagner de nombreux cadeaux dont bien évidemment un maillot des Saints, mais aussi une PlayStation 4, une Xbox One et une copie du jeu vidéo FIFA 2020. Les finalistes gagneront un exemplaire du maillot et un tour du stade avec l’une des légendes du club, Matt Le Tissier.

Charlie Read, Directeur Marketing au club de Southampton, a déclaré :

« Le club de Southampton a toujours été identifié par son « fighting spirit » et c’est un trait de caractère dont nous sommes fiers. Nous ne pouvions donc rêver de meilleure manière de célébrer le 135ème anniversaire du club qu’en rappelant à nos fans le nombre de fois où nous avions défié les lois de la probabilité durant l’histoire. Créer un jeu arcade retro pour plonger les fans dans l’histoire du club et leur permettre de découvrir le nouveau maillot est une proposition magnifique que nous pouvions offrir à nos supporters. »

