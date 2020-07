Atos prolonge son engagement avec le Mouvement Olympique jusqu’en 2024

Le Comité International Olympique et ATOS, leader international de la transformation numérique, ont annoncé avoir prolongé le contrat de partenariat qui liait les deux entités depuis 1989, pour couvrir les Jeux Olympiques d’Hiver de Pékin 2022 et les Jeux Olympiques d’Eté de Paris 2024.

Les premiers pas d’Atos dans le mouvement olympique remontent à 1992 et les fameux Jeux Olympiques d’Eté à Barcelone où la société française fut le fournisseur de services informatiques pour l’événement avant de devenir Partenaire Mondial pour la Catégorie Technologies de l’Information, en 2001.

Le Président du CIO, Thomas Bach, a déclaré :

« En cette période exceptionnelle que nous vivons, le soutien et la confiance de nos partenariats historiques sont plus importants que jamais. En accord avec l’Agenda Olympique 2020, notre feuille de route stratégique pour le futur des Jeux Olympiques, nous sommes heureux de pouvoir continuer notre collaboration avec Atos, un companion et un guide unique dans cette période de transformation digitale, afin de nous fournir la colonne vertébrale et le support nécessaire pour faire fonctionner nos plateformes digitales qui sont au cœur des Jeux Olympiques. Nous sommes ravis de pouvoir continuer de compter sur Atos comme partenaire et soutien du Mouvement Olympique et comme véritable vecteur et porte-voix des valeurs Olympiques auprès de milliards de personnes dans le monde entier. »

Le PDG d’Atos, Elie Girard, a déclaré à son tour :

« Nous sommes ravis de pouvoir prolonger notre aventure, initiée il y a près de 30 ans maintenant, avec le Comité International Olympique. Nous continuerons et renforcerons notre engagement auprès des Jeux Olympiques en mettant à disposition nos dernières innovations et technologies de pointe, permettant de totalement connecter, sécuriser et offrir de nouvelles opportunités sur le digital, à toutes les parties prenantes de l’événement. Et nous serons capable de réaliser cela en rassemblant les gens, les investissements et les technologies afin d’offrir des solutions pérennes au CIO mettant l’environnement et le développement durable au cœur de notre approche, en accord avec les engagements forts d’Atos dans la conversation et la préservation de l’environnement afin de lutter contre le changement climatique que nous vivons tous. »

En tant que TOP Sponsor du CIO, Atos poursuivra son engagement auprès des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais aussi les Jeux Olympiques d’Hiver de Pékin 2022 et les Jeux Olympiques de Paris 2024, ville où Atos a domicilié son QG monde.

Le partenariat inclut aussi bien évidemment les droits pour les Jeux Paralympiques – via une extension du contrat entre Atos et le CIO, avec l’International Paralympic Committee – et aussi pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Actuellement Atos est engagé auprès du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en tant que fournisseur du système de gestion des accréditations entre autres mais aussi de la plateforme d’enregistrement des volontaires et des athlètes aux différentes compétition, du planning global de l’événement, de la plateforme Ressources Humaines.

Jiri Kejval, Directeur de la Commission Marketing du CIO, a ajouté :

« Atos devient le 12ème Partenaire Olympique Mondial à s’engager jusqu’en 2024. La confiance à long-terme de nos partenaires mondiaux offre au CIO ainsi qu’à tout le Mouvement Olympique une stabilité certaine et des garanties dans la mise en œuvre opérationnelle des compétitions, ce qui réduit grandement les zones d’incertitudes et nous permet de gravir les obstacles, comme la période actuelle sans précédent. En effet, le CIO redistribue près de 90% de ses revenus au Comité Olympiques Nationaux dans le cadre de son programme de redistribution et permet ainsi de soutenir le sport et les sportifs dans le monde entier, toute l’année. »

Patrick Adiba, Directeur des Grands Evènements chez Atos, a conclu en disant :

« Les Jeux Olympiques sont avant toute chose un moment de collaboration et de travail en équipe puisque nous travaillons au sein d’un écosystème de partenaires. Nous devons travailler ensemble pour atteindre un objectif commun : faire en sorte que les Jeux Olympiques restent un moment magique pour tous. Les Jeux Olympiques sont un événement unique et complexe de par son environnement composé de nombreuses parties prenantes dont nous sommes responsable de plusieurs services, allant du conseil à l’intégration et la mise en oeuvre opérationnelle. Nous avons modifié et amélioré de nombreuses fonctions et technologies pour répondre à la complexité et aux nombreuses demandes de cet environnement si spécial que sont les Jeux Olympiques. Nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir étendre notre soutien au Mouvement Olympique en amenant les Jeux Olympiques dans l’ère du digital. »

