Tour de France 2020 : Le coq sportif dévoile une capsule Bleu-Blanc-Rouge

Cet été, Le Coq Sportif célèbre le Tour de France en lançant 3 nouvelles capsules textile lifestyle et performance qui s’inspirent de l’ADN de l’équipementier et des archives de la Grande Boucle.

La première à découvrir à compter du 14 juillet, reprend les couleurs Bleu-Blanc-Rouge chère à la marque de sport française. Simples, élégants et aux couleurs de la marque, les produits de ce premier pack, mettent en avant les couleurs nationales travaillées sous forme de rayures horizontales Bleu-Blanc-Rouge au niveau du torse. Un rappel tricolore faisant écho tant aux racines de l’équipementier qu’à celles de la Grande Boucle qui traverse chaque année le territoire français. Le Tour de France est l’un des emblèmes sportifs de notre nation à l’étranger ; il fait la part belle aux territoires, paysages et traditions de notre beau pays.

La collection Bleu-Blanc-Rouge est composée de pièces essentielles au vestiaire du cycliste : un maillot performance pour les sorties à vélo, qui associe un mix matière de polyester et d’élasthanne assurant élasticité, aérodynamisme et haute technicité ; deux t-shirts, marine et blanc, à base de coton à porter au quotidien. Une étiquette tissée « Le Tour de France depuis 1903 – Le Coq Sportif » est apposée à l’intérieur de chacune des pièces.

