La Fédération Française de Rugby lance l’opération « Eté du rugby »

Après une saison compromise par la crise sanitaire, la FFR a souhaité poursuivre la reprise de l’activité rugby durant la saison estivale. A ce titre, elle lance l’opération « Eté du Rugby » qui propose notamment l’organisation de rencontres de Rugby à 5 et des moments d’échanges. Cette opération nationale s’articule autour de 4 actions, à l’initiative des clubs durant la période juillet/août :

– « Le défi des derby » : les clubs sont invités à organiser ou à participer à des rencontres amicales de Rugby à 5, pratique accessible à tous, sans plaquage.

– « Viens jouer au CNR » : les clubs pourront également participer à des rencontres amicales de rugby à 5 sur les terrains du Centre National de Rugby de Marcoussis sur 6 dates, avec une soirée conviviale à l’issue de chaque journée (Jeudi 16 Juillet et Vendredi 17 Juillet ; Jeudi 30 Juillet et Vendredi 31 Juillet ; Jeudi 13 Août et Vendredi 14 Août)

– « Fête le Rugby avec Léo Lagrange » : Les clubs auront la possibilité de programmer une journée de rencontre avec une association affiliée à la Fédération Léo Lagrange, association d’éducation populaire dans le cadre de la convention d’alliance stratégique signée entre la FFR et la Fédération Léo Lagrange pour faire découvrir la pratique du rugby et les activités de loisirs éducatifs. Les clubs proposeront une activité de découverte de ce sport pour le public d’une association affiliée à la Fédération Léo Lagrange. En échange, les jeunes licenciés du club pourront profiter d’une activité loisirs éducatifs organisée par une association affiliée à la Fédération Léo Lagrange.

– « Vacances Apprenantes » : L’objectif de cette action est de proposer une offre d’activités spécifiques et renouvelées en lien avec le renforcement des apprentissages, la culture, le sport et le développement durable. Le club, grâce à l’activité Rugby à 5, peut proposer « une activité favorisant la mixité, le sens collectif et la coopération ».

