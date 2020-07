IWC Schaffhausen – Born Of A Dream feat. Tom Brady

Au cours de sa carrière professionnelle, Tom Brady, quarterback de la NFL, a joué pendant 20 saisons, remportant 6 fois le SuperBowl avec les New England Patriots. Aujourd’hui, après son transfert retentissant au Tampa Bay Buccaneeers, Tom Brady est toujours à la recherche de la meilleure version de lui-même et ne compte pas se reposer sur ses acquis comme le montre cette dernière campagne de l’horloger suisse, IWC Schaffhausen, sponsor de la superstar américaine de la NFL.

Ambassadeur de la marque depuis 2019, Tom Brady a été choisi pour son « amour de la précision et du travail acharné et méticuleux » dixit le communiqué de presse de la marque. Aujourd’hui, l’horloger Suisse initie cette nouvelle campagne marketing avec un spot de près de 4 minutes, « Born of a Dream: A boy from San Mateo » qui invite les consommateurs à faire preuve d’ambition et de rêves au quotidien.

Dans « Born of a Dream: A boy from San Mateo », le réalisateur danois Rune Milton propose aux spectateurs un voyage visuel captivant à travers les étapes les plus importantes du début de la carrière de Tom Brady. Le court-métrage retrace les humbles prémices du jeune garçon dans sa ville natale de San Mateo, en Californie ; motivé et habité par son rêve, il intègre l’équipe de football américain de l’Université du Michigan avant de se hisser au sommet de la National Football League (NFL).

Le parcours de Tom Brady jusqu’à la NFL est le fruit d’un travail acharné et d’une volonté de réaliser son rêve d’enfant. Depuis sa sélection par les New England Patriots en tant que 199ème choix lors de la NFL Draft en 2000, il a mené son équipe à six victoires au Super Bowl et 17 titres de division – aucun autre quarterback ne peut s’enorgueillir d’un tel palmarès dans toute l’histoire de la National Football League.

La passion et la détermination qui ont permis à Tom Brady de réaliser son rêve font écho aux valeurs fondamentales d’IWC. L’histoire de la marque débute en 1868 avec Florentine Ariosto Jones. Originaire de Boston, ce jeune horloger de 27 ans a pour ambition d’allier les procédés de fabrication modernes de son pays et les compétences artisanales des horlogers suisses. À l’instar de Tom Brady et de son parcours jusqu’à la NFL, F. A. Jones n’a jamais abandonné son rêve malgré les nombreux obstacles auxquels il a été confronté. « Sa vision audacieuse et son approche unique de l’ingénierie horlogère animent aujourd’hui la Manufacture IWC et façonnent chacun des garde-temps qu’elle produit. » conclut le communiqué de presse de la marque.

