PUMA FOOTBALL DÉVOILE LE NOUVEAU MAILLOT DOMICILE DE MANCHESTER CITY

PUMA Football a dévoilé ce jeudi 16 juillet le tout nouveau maillot domicile de Manchester City pour la saison 2020/21, qui sera porté par les équipes hommes, femmes et jeunes. Inspiré des célèbres mosaïques du quartier nord de Manchester (le Northern Quarter), lieu d’expression artistique, ce maillot rend hommage à une ville bouillonnante de créativité, vibrant au rythme du football.

Manchester est une ville unique en son genre. Berceau de la Révolution Industrielle mais aussi berceau de la Brit Pop et de nombreux groupes de musiques iconiques comme Oasis, les Smiths ou encore les Chemical Brothers, la ville du Nord de l’Angleterre a aussi su se faire une place dans le monde du football avec ses deux clubs légendaires : le Manchester United de David Beckham, Eric Cantona et Wayne Rooney ou le Manchester City de Pep Guardiola, Sergio Aguero et Colin Bell. Tous ces éléments font partie intégrante de l’ADN de Manchester. Les mosaïques qui dansent sur les murs de la ville célèbrent cette culture, dans toute sa diversité. Importantes dans l’histoire de Manchester, les premières mosaïques remontent à près d’un siècle, avec des créations originales ornant le fronton des portes du Maine Road Stadium, l’ancien nom de l’Etihad Stadium, l’actuelle demeure des « Citizens ». Aujourd’hui, la tradition se poursuit : de nombreuses légendes du club ont été immortalisées sous forme de mosaïques à l’Académie de football de la ville, pour inspirer une nouvelle génération de joueurs.

Mark Kennedy, l’artiste auteur des mosaïques du quartier nord de Manchester et des portraits de joueurs à l’Académie de football de la ville, revient sur ses créations : « À mes débuts, le quartier nord était complètement délabré. J’avais envie de le faire revivre. J’ai donc commencé à créer des mosaïques des icônes de Manchester, à partir d’assiettes en céramique et de morceaux de carrelage, en y insufflant mon propre style artistique. Ma famille et moi-même avons toujours été de grands fans du club de la ville. J’ai donc commencé à représenter les joueurs. Au fil du temps, on m’a confié la création de mosaïques pour le club et la ville de Manchester. C’est pour moi un grand privilège que PUMA s’inspire de mes œuvres pour le nouveau maillot domicile de la ville. »

Le nouveau maillot domicile de Manchester City arbore un motif mosaïque dans les tons bleu et blanc classiques de la ville, avec des bordures bleu marine. Il est assorti à un short blanc et à des chaussettes bleu clair.

Le kit domicile sera disponible à partir du 16 juillet sur PUMA.com, et chez certains revendeurs dans le monde entier.

Le nouveau maillot domicile sera porté par l’équipe pour la première fois le samedi 18 juillet, lors de la demi-finale de la FA Cup, qui opposera Manchester City à Arsenal.

