Kappa présente le nouveau maillot domicile de l’AS Monaco

L’équipementier sportif italien Kappa® a présenté en cette fin de semaine la nouvelle tenue domicile de l’AS Monaco, qui sera portée par les joueurs de la principauté lors de la saison 2020-2021. Comme l’an passé, le maillot Home ouvre le bal et est présenté quelques heures seulement avant le premier match de préparation face au Cercle Brugge.

Pour leur deuxième année consécutive de collaboration, Kappa® et l’AS Monaco ont travaillé en étroite collaboration pour allier l’ADN de la marque, la technologie, nécessaire pour concevoir des maillots portées par des joueurs de très haut niveau et l’élégance digne de la principauté, de l’histoire et de l’identité du club de la principauté.

Construit autour de l’élégante diagonale, conçu par la princesse Grace de Monaco, qu’on retrouve sur un visuel trouvé à l’intérieur de la tunique, le maillot domicile 2020-2021 est composé d’une bande rouge en haut côté coeur et du blanc en bas, offrant un look unique et intemporel à ce maillot. Dans le dos du col, on retrouve l’inscription « AS Monaco » qui vient réaffirmer l’identité du club.

Pour accompagner ce lancement, l’équipementier italien et le club monégasque ont dévoilé une vidéo sur les réseaux sociaux mettant en scène 4 joueurs issus du centre de formation (Heickné Yaffa, Eliot Matazo, Enzo Millot et Edgaras Utkus) et qui devraient faire leurs premiers pas en équipe première au cours de la saison à venir. Une belle manière de rendre hommage à la formation du club longtemps décrié pour ses dépenses sur le marché des transferts.

