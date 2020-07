Nike Football offre le légendaire design Hechter pour le 50ème anniversaire du club

Nike Football a dévoilé aujourd’hui les nouveaux maillots domicile et extérieur du Paris Saint-Germain qui seront portés la saison prochaine, une saison toute particulière puisque le club de la capitale fêtera ses 50 ans d’existence. Pour l’occasion, Nike a ressorti le design le plus historique du club, demandé par la quasi-intégralité des supporters depuis quelques années : le fameux maillot « Hechter ».

Ce maillot, caractérisée par la large bande rouge, a été imaginé par l’ancien président du club, Daniel Hechter, et est au cœur même de l’identité du PSG qui a porté tant de maillots classiques au cours des 50 dernières années.

« La bande Hechter est un symbole particulier du PSG et je pense qu’il est juste que nous en portions une version classique pour cet important anniversaire », déclare le défenseur Marquinhos. « C’est incroyable de penser à tous les fameux maillots et aux grands joueurs qui les ont portés. Il est temps maintenant que cette équipe fasse sa propre histoire en portant ce magnifique design ».

La bande est apparue pour la première fois en 1973, trois ans après la création du club, et le maillot domicile 2020-21 s’inspire de ces premiers motifs historiques. Il se caractérise par une épaisse bande verticale rouge, bordée de blanc sur un fond bleu. Autre clin d’œil à ces ensembles, le col en V se chevauchant et les manches bordées de côtes.

La phrase « Paris Saint-Germain 50 Ans » apparaît sur un ruban bleu qui court le long des côtés du torse, tandis qu’un petit emblème tricolore à l’ourlet du maillot apporte un autre détail élégant. Un short bleu et des chaussettes bleues complètent le look de la tête aux pieds.

Le nouveau maillot extérieur comporte également une bande Hechter bien visible, cette fois-ci inspirée de l’ensemble blanc porté lors de la saison 1995-96, lorsque Les Parisiens ont remporté un premier grand titre européen. La bande rouge centrale est bordée de bleu royal, la vraie couleur de la ville de Paris, et se pose sur le blanc. Un col de polo bleu classique est fermé par deux boutons centraux et se trouve au-dessus de l’écusson du club et d’un exclusif Swoosh surélevé.

« Avec le club, nous voulions célébrer 50 ans de football et de mode au PSG et cela ne pouvait que signifier le retour d’une bande Hechter audacieuse », déclare Scott Munson, VP, Nike Football Apparel. « Le maillot domicile est un hommage à la fondation du club et à l’établissement de son style unique. Il rappelle le look iconique du milieu des années 90, lorsque le PSG s’est fait connaître en Europe et a porté l’un des maillots les plus mémorables de cette époque ».

Les maillots domicile et extérieur 2020-21 du PSG sont disponibles le 21 juillet sur nike.com et psg.fr et il est certain que les supporters seront au rendez-vous pour faire de ce lancement produit un nouveau succès business pour la marque au swoosh.

