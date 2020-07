La NBA et la plateforme smart TV Vidaa annoncent un partenariat de plusieurs années

La National Basketball Association (NBA) et VISAA USA, Inc. ont annoncé en fin de semaine dernière un partenariat sur plusieurs années permettant aux utilisateurs de la plateforme VIDAA d’avoir accès au NBA League Pass, le service d’abonnement premium de la ligue , sur toutes les télévisions HiSense et Toshiba.

Ainsi, le NBA League Pass sera disponible à l’achat pour les 20 millions d’utilisateurs de la plateforme VIDAA à travers l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique Latine et le Moyen-Orient. Ils pourront dès lors suivre la saison 2020-21 de la NBA et avoir accès à des centaines de matchs NBA en live chaque saison grâce à la plateforme VIDAA.

« Je suis ravi de la mise en place de ce partenariat avec la NBA qui est l’une des ligues les plus populaires au monde » à déclaré Guy Edri, EVP of Business Development de VIDAA. « Notre objectif est que les fans puissent avoir accès au meilleur du sport et du divertissement à l’échelle mondiale et locale. Avec ce partenariat, nous leur offrirons la meilleure expérience de la NBA et du basketball où qu’ils soient dans le monde ».

« Nous sommes impatients de pouvoir offrir le NBA League Pass aux utilisateurs de VIDAA et de proposer une nouvelle plateforme à nos fans internationaux pour qu’ils puissent suivre et vivre l’expérience NBA » a déclaré Matt Brabants, Vice-Président de la distribution média internationale de la NBA. « L’engagement fort de VIDAA de promouvoir le NBA League Pass contribue au développement du basketball sur les marchés prioritaires dans le monde entier. »

Le NBA League Pass, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, offre un accès complet aux matchs des saisons de la NBA en live et à la demande, en haute définition avec des statistiques de performance en temps réel, une large palette de choix audios et vidéos. Les utilisateurs auront accès au League Pass Next Generation qui offre une amélioration de la qualité vidéo des matchs avec de nouveaux angles de visionnage, des contenus vidéos en plusieurs langues, des interventions et commentaires de célébrités, des analyses de matchs et de performances et une intégration des réseaux sociaux. Les utilisateurs pourront choisir parmi plusieurs formules d’abonnements en fonction de leur localisation.

Avec ce partenariat, signé 3 mois après celui avec Microsoft, la NBA avance encore ses pions dans le monde des contenus en offrant une offre « embarquée » via la plateforme de Smart TV Vidaa, ce qui devrait donc ravir les fans de basket-ball et le constructeur de ces écrans connectés qui dispose ainsi d’un véritable argument de poids pour convaincre les consommateurs et ainsi gagner des parts de marchés dans des pays clés.

