« Toi aussi, fais les Jeux ! » : Paris 2024 lance son Club pour partager l’aventure avec tous les Français

Lancé le 21 juillet, le Club Paris 2024 veut permettre au plus grand nombre de prendre part à l’aventure des Jeux, quatre ans avant le début de la cérémonie d’ouverture. Et en particulier de vivre de l’intérieur les moments mythiques des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Premier rendez-vous de cette aventure, le 26 juillet pour défier Tony Parker sur un playground parisien.

En devenant relayeur de la flamme, en courant le marathon grand public, en s’engageant en tant que volontaire ou en devenant supporter officiel, le Club Paris 2024 offre à tous la possibilité de participer aux temps forts des Jeux. Chaque mois jusqu’en 2024, le Club proposera à ses membres de prendre part à des challenges ludiques et accessibles à tous, de profiter de rencontres exclusives avec des champions, et de vivre de nombreux autres moments de passion et de partage autour du sport. Devenir membre du Club permettra aussi d’avoir accès en exclusivité ou en avant-première à toutes les informations sur la billetterie et sur les événements liés aux Jeux.

Privés de Jeux de Tokyo, les athlètes ont voulu inviter leur public à venir les défier. De Paris à Marseille, en passant par Grande-Synthe ou Font-Romeu : Tony Parker les attend sur un playground ; Florent Manaudou est prêt à un 200 mètres d’anthologie ; l’équipe de France de breaking prépare sa battle… Huit défis estivaux sont au programme, organisés par Paris 2024 avec le CNSOF, le CPSF et les fédérations, pour vivre des moments de sport inoubliables.

Comments

comments