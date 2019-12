Luka Doncic, nouvel athlète Jordan Brand

Luka Dončić, le NBA Rookie of the Year de la saison 2018-19, a été officiellement dévoilé comme nouveau membre et ambassadeur de la famille Jordan Brand.

« C’est un moment excitant que de rejoindre une telle famille composé d’athlètes aussi talentueux et de pouvoir contribuer à l’émergence de la nouvelle génération de la marque Jordan » a déclaré Dončić. « Michael Jordan était l’un de mes héros durant mon enfance, donc être en mesure de représenter cette marque iconique, pour un athlète slovène comme moi, est un véritable honneur. »

En effet, le basketteur international slovène a rejoint la franchise NBA des Dallas Mavericks après une carrière extrêmement réussie en Europe où il a notamment remporté l’EuroLeague en 2018, en obtenant par la même occasion le titre de MVP (meilleur joueur) de la compétition. Durant sa deuxième saison en NBA, Dončić a affolé les compteurs : il est le premier joueur depuis Oscar Robertson a totalisé au moins 30 points, 10 rebonds et 9 passes décisives de moyenne par match durant les 16 premiers matchs de la saison régulière. De plus, depuis ses débuts en NBA, Dončić a cumulé plus de triple-double avec plus de 30 points inscrits que n’importe quel jeune joueur (de moins de 21 ans) du championnat nord-américain.

« Nous sommes extrêmement ravis d’accueillir Luka au sein de la famille Jordan » a déclaré Craig Williams, président de la marque Jordan. « Il dispose d’un talent indéniable, et a déjà démontré sa capacité et son sang-froid à marquer les paniers décisifs, un talent et une aptitude chérie au sein de la famille Jordan. »

« Luka est dispose d’un talent extraordinaire, et à un très jeune âge. Il a déjà démontré des compétences et une agilité qui requièrent plusieurs années de pratique au plus haut niveau. Ce sera passionnant de continuer à le voir évoluer dans la ligue » a déclaré Michael Jordan. « Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de la famille Jordan. Il complète et finalise une liste de nouveaux talents incroyables et unis pour représenter Jordan Brand pour la prochaine génération. »

En effet, l’arrivée de Dončić conclut une année de signatures de nouveaux talents par la marque Jordan, dont les basketteurs Jayson Tatum (Boston Celtics), Rui Hachimura, l’ailier-fort des Washington Wizards et le numéro 1 de la draft, Zion Williamson, ainsi que des joueuses de la WNBA dont Asia Durr, Kia Nurse et le quarterback de la NFL, Dwayne Haskins.

Voir cette publication sur Instagram Family flies together. #JUMPMAN Une publication partagée par Jordan (@jumpman23) le 26 Déc. 2019 à 8 :00 PST

Comments

comments